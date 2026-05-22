運用AI投資台股成風潮！股市小白用AI分析風險 每月獲利近兼差薪水

台股又連續兩天大漲，全民投資熱潮未歇，不少股市小白開始用AI分析來投資台股。一名股市小白Nini過去理財方式以保險與定期定額為主，後來開始接觸股票，從台積電零股起步，隨著經驗累積，學會操作邏輯，後來把約30萬元儲蓄型保單解約，設定進出場價格、停損與獲利目標，再運用AI分析投資風險，目前投入約50萬元資金，每月投資獲利接近一份兼差薪水，為自己打造第二收入。

Nini是一名上班族，月薪約4萬元，過去理財方式以保險與定期定額為主。因為不想長期兼兩份工作，她開始接觸股票投資，希望替自己增加額外收入來源。在朋友介紹下，她從台積電零股開始學習投資，初期每月投入約5,000元至1萬元。

Nini表示，隨著經驗累積，她逐漸建立自己的操作邏輯，後來把自己30萬元儲蓄型保單解約，包括設定進出場價格、停損與獲利目標，心態上也接受市場本來就有波動，不可能每次都賣在最高點。

Nini除了參考市場資訊，也會利用ChatGPT協助分析股票標的與風險，作為投資前的輔助工具。她認為，AI雖然不能保證獲利，但能幫助投資新手更快理解市場資訊。目前Nini投入約50萬元資金，預估一年可帶來約6至10萬元的被動收入，後期每月投資獲利甚至接近一份兼差薪水。原本每月約3萬元生活開支，加上約1萬元保險支出，也因此獲得更多喘息空間。

她也曾將部分股市獲利用於安排一趟10天、約20多萬元的歐洲奧捷旅行，當作犒賞自己的成果，後續也會持續投入股市，對她而言投資不只是增加收入，更是讓生活多了選擇權。