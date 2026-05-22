快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

把之前賣的買回來？台股續漲899點 三大法人買超1,066億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股22日續漲899.76點，收42,267.97點，漲幅2.18%，為收盤新高。（本報系資料庫）
台股22日續漲899.76點，收42,267.97點，漲幅2.18%，為收盤新高。（本報系資料庫）

美國長天期公債殖利率壓回，加上輝達（NVIDIA）財報佳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台，台股22日續漲899.76點，收42,267.97點，漲幅2.18%，為收盤新高，成交量1兆1,884.32億元，三大法人買超1,066.77億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超761.37億元，投信買超110.64億元，自營商買超（合計）194.76億元，其中自營商（自行買賣）買超67.88億元，自營商（避險）買超126.88億元。

蘇姿丰來台，宣布超微將於台灣產業體系投資逾100億美元（約新台幣3,159億元），擴大策略合作夥伴關係，市場解讀相關供應鏈將受惠。台股今日持續大漲，台積電（2330）收2,255元，上漲1.12%，聯發科（2454）大漲逾8%，收3,860元，台達電（2308）收2,095元，漲幅3.2%。

今日上市櫃漲停達113家，超微供應鏈包括日月光投控（3711）、力成（6239）、英業達（2356）、營邦（3693）、景碩（3189）都漲停，南電（8046）、欣興（3037）上漲逾7%。被動元件、PCB族群續強，國巨*（2327）自4月28日站上年線以來已大漲約九成，收629元，再創分割來新高，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）等漲停；PCB以臻鼎-KY（4958）最強，收516元新高。

具備切入CoPoS玻璃基板供應鏈潛力的概念股也表現亮麗，群創（3481）、創新服務（7828）、德律（3030）、天虹（6937）都漲停，台玻（1802）大漲逾8%，中釉（1809）上漲逾8%。群創大漲也帶動光電族群漲勢噴發，上市光電股有13檔都衝上漲停板，包括友達（2409）、彩晶（6116）、富采（3714）、鼎元（2426）、台表科（6278）、惠特（6706）等。

三大法人 台股 蘇姿丰 超微 輝達 台積電

延伸閱讀

買盤都回來了！台股大漲1,347點 三大法人買超850億元

外資買超603億史上第9大 加碼友達逾15萬張居首

蘇姿丰砸重金投台鏈！力成跳空漲停領 AMD 概念股噴發 外資卡位股曝光

超微百億美元投資點火！台股大漲重返4萬2 封測、ABF 載板成最強火種

相關新聞

把之前賣的買回來？台股續漲899點 三大法人買超1,066億元

美國長天期公債殖利率壓回，加上輝達（NVIDIA）財報佳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台，台股22日續漲899.76點，收42,267.97點，漲幅2.18%，為收盤新高，成交量1兆1,884.32億元，三大法人買超1,066.77億元。

AI 體系再噴發！台股大漲899點、收42,267點 台積電收高25元

台股22日收盤上漲899.76 點，終場以42,267.97點作收，成交量1兆1,884.32億元；台積電（2330）收盤價2,255 元，上漲25元，漲幅1.12%。

超微百億美元投資點火！台股大漲重返4萬2 封測、ABF 載板成最強火種

台股22日在AI供應鏈題材點火下強勢反攻，終場大漲899點，收盤重新站上42,000點大關。盤面焦點由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台引爆，AMD宣布將在台灣產業體系投資超過100億美元，擴大先進封裝、晶片製造與AI基礎設施合作，封測與ABF載板族群成為多頭資金最集中追捧的主軸。

運用AI投資台股成風潮！股市小白用AI分析風險 每月獲利近兼差薪水

台股又連續兩天大漲，全民投資熱潮未歇，不少股市小白開始用AI分析來投資台股。一名股市小白Nini過去理財方式以保險與定期定額為主，後來開始接觸股票，從台積電零股起步，隨著經驗累積，學會操作邏輯，後來把約30萬元儲蓄型保單解約，設定進出場價格、停損與獲利目標，再運用AI分析投資風險，目前投入約50萬元資金，每月投資獲利接近一份兼差薪水，為自己打造第二收入。

逾四成上班族在台股獲利！人力銀行揭密：買「這個」最夯

台股今年漲勢凌厲，1111人力銀行22日發布最新調查指出，逾四成的人透露2025年曾在股市中獲利，平均獲利金額來到15萬5,702元。而目前最看好那些台股的投資標的，則以「AI與半導體概念股」高居第一，其次為「記憶體與高效能運算」與「高速傳輸與通訊」。顯示AI浪潮不僅改變產業，也同步影響上班族的投資方向。

電子級硫酸需求3年成長兩倍 中華化漲停亮燈、衝破百元關卡

台積電（2330）先進製程供不應求，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰指出，半導體與AI市場成長速度前所未見，並表示台積電是AMD成功非常關鍵的原因之一。而硫酸在晶圓製程用量占17%，加上硫酸漲價，相關供應鏈中華化（1727）22日股價在飆漲停，衝至102元，創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。