把之前賣的買回來？台股續漲899點 三大法人買超1,066億元

美國長天期公債殖利率壓回，加上輝達（NVIDIA）財報佳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台，台股22日續漲899.76點，收42,267.97點，漲幅2.18%，為收盤新高，成交量1兆1,884.32億元，三大法人買超1,066.77億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超761.37億元，投信買超110.64億元，自營商買超（合計）194.76億元，其中自營商（自行買賣）買超67.88億元，自營商（避險）買超126.88億元。

蘇姿丰來台，宣布超微將於台灣產業體系投資逾100億美元（約新台幣3,159億元），擴大策略合作夥伴關係，市場解讀相關供應鏈將受惠。台股今日持續大漲，台積電（2330）收2,255元，上漲1.12%，聯發科（2454）大漲逾8%，收3,860元，台達電（2308）收2,095元，漲幅3.2%。

今日上市櫃漲停達113家，超微供應鏈包括日月光投控（3711）、力成（6239）、英業達（2356）、營邦（3693）、景碩（3189）都漲停，南電（8046）、欣興（3037）上漲逾7%。被動元件、PCB族群續強，國巨*（2327）自4月28日站上年線以來已大漲約九成，收629元，再創分割來新高，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）等漲停；PCB以臻鼎-KY（4958）最強，收516元新高。

具備切入CoPoS玻璃基板供應鏈潛力的概念股也表現亮麗，群創（3481）、創新服務（7828）、德律（3030）、天虹（6937）都漲停，台玻（1802）大漲逾8%，中釉（1809）上漲逾8%。群創大漲也帶動光電族群漲勢噴發，上市光電股有13檔都衝上漲停板，包括友達（2409）、彩晶（6116）、富采（3714）、鼎元（2426）、台表科（6278）、惠特（6706）等。