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超微百億美元投資點火！台股大漲重返4萬2 封測、ABF 載板成最強火種
台股22日在AI供應鏈題材點火下強勢反攻，終場大漲899點，收盤重新站上42,000點大關。盤面焦點由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台引爆，AMD宣布將在台灣產業體系投資超過100億美元，擴大先進封裝、晶片製造與AI基礎設施合作，封測與ABF載板族群成為多頭資金最集中追捧的主軸。
AMD此次直接點名台灣關鍵供應鏈，包括在高架扇出橋接技術（EFB）方面，與日月光投控（3711）旗下日月光、矽品等業者合作，並與力成成功驗證業界首款2.5D面板級EFB互連；載板端則由欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）提供關鍵載板技術，讓市場將這波投資解讀為台灣封測、先進封裝與ABF載板供應鏈的長線訂單背書。
個股表現方面，封測股成為今日盤面攻堅核心，日月光投控收在漲停價561元；力成（6239）更自開盤跳空鎖住漲停至收盤，終場收283元，已連續攻上兩根漲停。載板三雄同步強攻，景碩同樣跳空漲停鎖死至收盤，終場收609元、漲幅9.93%；欣興收970元、上漲7.18%；南電收934元、上漲7.11%，資金明顯圍繞AMD點名名單布局。
法人指出，這波行情不只是單日題材反應，而是市場重新評價AI基礎建設進入「晶片、封裝、載板、系統」全面擴張階段。AMD加碼台灣產業體系，意味AI伺服器平台競賽已從GPU本身，延伸至先進封裝互連、載板材料與機架級系統整合；台灣供應鏈從台積電（2330）先進製程，進一步外溢至日月光、力成，以及欣興、景碩、南電等後段關鍵環節。
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