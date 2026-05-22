AI 體系再噴發！台股大漲899點、收42,267點 台積電收高25元

台股22日收盤上漲899.76 點，終場以42,267.97點作收，成交量1兆1,884.32億元；台積電（2330）收盤價2,255 元，上漲25元，漲幅1.12%。

今日盤面上的AI供應鏈再度強勢，ABF載板、先進封裝及人氣的記憶體族群勁揚；權值股的聯發科（2454）、台光電（2383）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、健策（3653）、華邦電（2344）、川湖（2059）、國巨*（2327）等股漲幅逾5%，成交金額大且走高為：聯發科、國巨*、南亞科（2408）、欣興、臻鼎-KY（4958）、華邦電、華通（2313）、群創（3481）及日月光投控；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、頎邦（6147）、穎崴（6515）、雍智科技（6683）、牧德（3563）及今國光（6209）。

群益投顧表示，台股基本面持續穩健樂觀，最大投資風險仍為美伊戰爭引發高油價、高通膨等的連鎖反應；儘管市場傳言可望達成協議，但仍需觀察後續進展。台股指數技術面維持偏多格局，投資建議選股不選市，慎選營運展望佳、股價基期較低的績優股,謹慎靈活操作。

值得留意的是中東戰事歹戲拖棚，在遲遲未落幕前，高通膨與高油價已成新常態，使美國聯準會態度逐漸趨鷹，加上美國總統川普鬆口表示願意讓新任主席華許主導利率，投資人預估利率可能在2027年不降反升。