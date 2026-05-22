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逾四成上班族在台股獲利！人力銀行揭密：買「這個」最夯

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
1111人力銀行針對求職會員進行「上班族投資理財現況調查」。1111人力銀行提供
1111人力銀行針對求職會員進行「上班族投資理財現況調查」。1111人力銀行提供

台股今年漲勢凌厲，1111人力銀行22日發布最新調查指出，逾四成的人透露2025年曾在股市中獲利，平均獲利金額來到15萬5,702元。而目前最看好那些台股的投資標的，則以「AI與半導體概念股」高居第一，其次為「記憶體與高效能運算」與「高速傳輸與通訊」。顯示AI浪潮不僅改變產業，也同步影響上班族的投資方向。

1111人力銀行針對求職會員進行「上班族投資理財現況調查」，結果顯示，雖然股市不斷創高，每個月領著固定薪資的上班族投資風格仍趨向保守穩健。其中37.5%偏好ETF、基金等穩健型投資，36.1%則屬於「非常保守，以存款為主」，至於選擇高風險槓桿、當沖、期貨或加密貨幣以及偏積極型的短線進出等操作，比例則不到一成。

值得注意的是，上班族認為平均必須擁有約380萬元流動資產（現金、存款、股票）才具備安全感。若進一步與年齡交叉分析可以發現，41至50歲族群對財務安全感的資產門檻明顯提高，選擇「501萬至2,000萬元以上」的比例相對突出，反映中年族群因家庭責任、子女教育及退休規劃壓力，對資產累積需求更高；而20多歲族群則多數認為百萬元內即可帶來安全感，世代間對財務目標呈現明顯落差。

1111人力銀行發言人莊雨潔分析，現代上班族的財務焦慮，來自於未來的不確定感，包括退休金不足、醫療風險、房價負擔以及AI時代下職涯變化等，因此即使收入沒有大幅成長，仍有越來越多人開始建立理財觀念。進一步觀察，目前已有不少上班族會透過ETF、定期定額基金來進行長期投資，希望逐步累積被動收入，降低未來風險。

從調查中也能看出，台灣上班族正逐漸從「單純存錢」走向「理財意識覺醒」，即便可運用資金有限，仍希望透過小額投資、穩健配置替自己累積未來保障。1111人力銀行建議，理財不能只靠投資，更重要的仍是提升本業收入與職場競爭力，才能真正改善財務結構。

人力銀行 台股 上班族

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