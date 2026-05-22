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電子級硫酸需求3年成長兩倍 中華化漲停亮燈、衝破百元關卡

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台積電（2330）先進製程供不應求，超微AMD）董事長暨執行長蘇姿丰指出，半導體與AI市場成長速度前所未見，並表示台積電是AMD成功非常關鍵的原因之一。而硫酸在晶圓製程用量占17%，加上硫酸漲價，相關供應鏈中華化（1727）22日股價在飆漲停，衝至102元，創歷史新高。

蘇姿丰指出，AMD最新CPU晶片Venice已在台積電2奈米高效能運算製程開始進入量產；同時為了準備足夠產能，AMD也將針對先進封裝、基板、測試產能與機櫃級整合等領域共同投資，整體金額超過100億美元。

台積電先進製程持續升級，同時也擴大產能，法人指出，隨著製程愈走愈先進，晶圓製造中的化學品用量、以及對於化學品的技術及規格要求，也逐步攀升，其中濕式（液體）化學品是耗費量排名第一的化學用品。

法人表示，雙氧水、氫氟酸用量約佔18%，硫酸用量占比為約17%，2025年台灣的電子級硫酸需求約為每月3萬噸，預估至2027年將成長至每月6萬噸。

而中國大陸5月初頒布硫酸出口禁令，加劇硫酸漲價幅度，業內表示，戰爭爆發以來，中國硫磺報價飆升，加上5月起實施「禁酸」政策，硫酸供應鏈包括中華化、康普（4739）旗下恆誼化工、天弘化（7742）等硫酸業者，將受惠於漲價效益。

中華化共有四條電子級硫酸產線，稼動率約70%。2025年斥資12億元打造第五條電子級硫酸產線，目標年產能約3萬噸，目前半導體客戶驗證中，預估今年第3季季末有望正式放量。

中華化今日拉出第二根漲停板，衝至102元鎖死，創下歷史新高。

AMD 超微 蘇姿丰

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