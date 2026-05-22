慧洋喊股價「委屈」 評估到美國申請上市

慧洋-KY（2637）22日舉行股東會後記者會，董事長藍俊昇直言，目前股價「有點委屈」，強調慧洋是一家穩健獲利的好公司，考量美國資本市場對散裝航運業給予較高本益比，正研究評估赴美申請上市，希望吸引更多熟悉海運產業的國際投資人參與。

慧洋今日召開股東常會，會中承認2025年度財務暨營業報告書，全年每股稅後純益（EPS）達5.27元，並通過配發現金股利3.5元，配發率約66%。以22日平盤價71.9元計算，現金殖利率約4.87%。

在ESG與員工福利方面，慧洋股東會也通過全新生育補助方案。因應台灣少子化趨勢及配合政府鼓勵生育政策，自新生兒出生至12歲，公司將針對員工每名子女每月提供1萬元補助，減輕家庭育兒負擔。此外，考量員工接送子女需求，公司也將擴大彈性工時制度，讓員工可於下午5點下班，打造更友善的職場環境。

船隊布局方面，慧洋5月董事會已通過處分兩艘散裝船，預計第3季交付買家，屆時可認列約1,860萬美元處分利益。截至目前，公司已處分1艘船並認列約450萬美元收益，全年預計出售5至10艘舊船，持續優化船隊並強化財務體質。

新船交付方面，2026年預計有8艘輕便型（Handysize）環保節能新船加入營運，目前已交付3艘，且均已簽訂長期租約，毛利率超過五成，可望為營運增添新動能。

展望後市，藍俊昇表示，2026年以來受美伊戰事影響，燃油成本與保費上升，加上荷姆茲海峽封鎖導致船舶周轉率下降；另一方面，第2季進入南美穀物出貨旺季，澳洲、印尼煤炭需求亦維持強勁，使散裝運價持續高檔震盪，因此對今年散裝船市場審慎樂觀看待。

他進一步指出，慧洋主力船型巴拿馬型船目前供給相對吃緊，缺船效應可望推升獲利表現，「今年獲利充滿想像空間」。

不過，藍俊昇也坦言，地緣政治與國際政經局勢變化快速，「世界沒有打不停的仗」，未來無論是美伊衝突或俄烏戰爭停火，都可能進一步加劇缺船情況。面對市場不確定性，慧洋將持續密切觀察市況，彈性調整船舶配置，為股東創造長期、合理且穩定的投資價值。