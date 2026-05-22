快訊

非洲爭霸戰！俄羅斯如何插旗填補權力真空？

微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

至少等半年！傳馬家人採取法律動作⋯民團曝輔助、監護宣告聲請時機

聽新聞
0:00 / 0:00

外資狂買超+華麗轉型題材！群創、友達齊鎖漲停 彩晶也跟進亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
面板大廠群創，示意圖。圖／聯合報系資料庫
面板大廠群創，示意圖。圖／聯合報系資料庫

群創（3481）、友達（2409）已經不再是單純的面板股，挾著轉型題材，吸引市場關注，統計5月以來外資分別買進65萬6,266張、30萬6,124張，推升股價往上創波段高，22日面板股持續擔綱盤面上的亮點指標，群創、友達、彩晶（6116）爆量開高走高衝上漲停鎖死。

群創早盤以42.45元開出後往上急拉衝上漲停44.65元鎖死，盤中爆出逾37萬張成交量，僅次友達居盤中個股成交量第二名，漲停及市價排隊買單近14萬張；群創5月來股價上漲20.7元，漲幅86.43%，外資5月來買超65萬6,260張。

友達早盤以20.85元開高後也快速衝達漲停22.2元鎖死，盤中成交量超過37.4萬張，居個股成交量第一名，漲停及市價排隊買單超過19萬張；友達5月來股價漲幅達29%，統計外資5月來買超30萬6,124張；群創、友達強鎖漲停，彩晶也跟進亮燈漲停。

群創及友達各具轉型題材，群創更同時挾面板扇出型封裝（FOPLP）與CoPoS先進封裝題材，群創已投入面板級封裝，並傳出後續將與台積電（2330）在龍潭進行面板級封裝技術合作；友達則是跨足CPO領域。

友達 彩晶 群創 面板

延伸閱讀

外資買超603億史上第9大 加碼友達逾15萬張居首

Rubin零組件價值都拉高了！ 外資大買欣興、景碩 ABF 載板還要衝？

聯發科出關爆強！開高飆漲停鎖死 排隊買單逾3,600張

油價回落美股收紅　投顧：台股氣氛轉強AI題材受關注

相關新聞

蘇姿丰砸重金投台鏈！力成跳空漲停領 AMD 概念股噴發 外資卡位股曝光

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰訪台再掀AI旋風。AMD宣布將於台灣供應鏈體系投資逾100億美元（約新台幣3159億元），市場解讀將以「包產能、預付款」模式鎖定AI供應鏈，激勵相關概念股22日全面暴衝，日月光投控（3711）、力成（6239）、景碩（3189）、營邦（3693）同步亮燈漲停，ABF載板與AI伺服器族群成盤面最強焦點。

台股早盤狂飆重返42K！台積電、聯發科領攻 ABF＋散熱強勢助陣

美股四大指數昨夜續揚，台積電（2330）ADR上漲1.38%，激勵台指期夜盤續漲288點。22日6月台指期開盤強漲693點、至42,196點，帶動台股集中市場指數開高79.71點、報41,447.92點。在聯發科（2454）、台積電、台達電（2308）領軍，ABF載板四雄與散熱族群同步走強下，大盤漲點快速擴大至逾650點，重返42,000點整數關卡之上；群創（3481）、友達（2409）與主動統一升級50（00403A）交投火熱。

等不到台積電回檔…上班族做波段績效輸大盤怎辦？網：乖乖買0050

台股大漲，但不少上班族投資人反思，自身操作績效輸給大盤，是否應考慮直接購買指數ETF。原PO在網上求教，表示自身績效約20%卻錯失台積電漲勢，網友建議長期輸大盤者應回歸簡單策略。

台股報復性反彈…外資轉買 AI族群狂飆

台股昨（21）日在輝達財報亮麗、外資終止連賣回補603億元、AI股強勢噴發下，展開報復性反彈，一度大漲1,586點改寫史上盤中第三大漲點，終場漲1,347點，為歷來收盤第五大漲點，收41,368點，終結連四黑，並站回各均線之上。

慧洋喊股價「委屈」 評估到美國申請上市

慧洋-KY（2637）22日舉行股東會後記者會，董事長藍俊昇直言，目前股價「有點委屈」，強調慧洋是一家穩健獲利的好公司，考量美國資本市場對散裝航運業給予較高本益比，正研究評估赴美申請上市，希望吸引更多熟悉海運產業的國際投資人參與。

外資狂買超+華麗轉型題材！群創、友達齊鎖漲停 彩晶也跟進亮燈

群創（3481）、友達（2409）已經不再是單純的面板股，挾著轉型題材，吸引市場關注，統計5月以來外資分別買進65萬6,266張、30萬6,124張，推升股價往上創波段高，22日面板股持續擔綱盤面上的亮點指標，群創、友達、彩晶（6116）爆量開高走高衝上漲停鎖死。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。