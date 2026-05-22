外資狂買超+華麗轉型題材！群創、友達齊鎖漲停 彩晶也跟進亮燈

群創（3481）、友達（2409）已經不再是單純的面板股，挾著轉型題材，吸引市場關注，統計5月以來外資分別買進65萬6,266張、30萬6,124張，推升股價往上創波段高，22日面板股持續擔綱盤面上的亮點指標，群創、友達、彩晶（6116）爆量開高走高衝上漲停鎖死。

群創早盤以42.45元開出後往上急拉衝上漲停44.65元鎖死，盤中爆出逾37萬張成交量，僅次友達居盤中個股成交量第二名，漲停及市價排隊買單近14萬張；群創5月來股價上漲20.7元，漲幅86.43%，外資5月來買超65萬6,260張。

友達早盤以20.85元開高後也快速衝達漲停22.2元鎖死，盤中成交量超過37.4萬張，居個股成交量第一名，漲停及市價排隊買單超過19萬張；友達5月來股價漲幅達29%，統計外資5月來買超30萬6,124張；群創、友達強鎖漲停，彩晶也跟進亮燈漲停。

群創及友達各具轉型題材，群創更同時挾面板扇出型封裝（FOPLP）與CoPoS先進封裝題材，群創已投入面板級封裝，並傳出後續將與台積電（2330）在龍潭進行面板級封裝技術合作；友達則是跨足CPO領域。