玻璃基板熱 台玻、中釉再出擊！雙雙大漲半根停板

台積電（2330）先進封裝技術正由CoWoS往CoPoS前進，台積電董事長暨總裁魏哲家先前指出，台積電正在建立CoPoS先進封裝技術，預期幾年後有機會量產。台玻（1802）、中釉（1809）也衝刺CoPoS用的玻璃材料，22日股價雙雙盤中大漲逾5%。

CoPoS使用的玻璃材料特性須符合低CTE（熱膨脹）、高頻低損耗、高平坦度、可做TGV等要求，以避免出現大封裝翹曲、破裂，以及能在上方製作ultra fine RDL（重布線層）。

台玻、中釉投入研發先進玻璃材料，中釉表示，正與工研院共同推動「可積層化低損耗類晶玻璃材料技術」專案，開發適用於高階晶片封裝之類晶玻璃陶瓷中介層的材料。

中釉指出，開發之類晶玻璃陶瓷材料，具備低損耗（Df≤0.002）與中低介電係數（Dk≤5），有助降低高頻訊號傳輸損耗，提升訊號完整性，同時具備高結構剛性與抗變形能力，可有效因應先進封裝製程中的翹曲與熱應力問題。

中釉表示，該材料平台未來可應用於AI加速器、資料中心GPU與高頻通訊模組封裝。

法人指出，目前玻璃基板仍有諸多技術挑戰，包括玻璃脆性高、TGV鑽孔速度不高以致製程良率低、設備標準未統一，因此新技術前景佳，但尚未成熟。

台玻、中釉今日股價都走強，台玻站回月線大關，盤中大漲近6%；中釉盤中上漲逾4%。