蘇姿丰砸重金投台鏈！力成跳空漲停領 AMD 概念股噴發 外資卡位股曝光

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰訪台再掀AI旋風。AMD宣布將於台灣供應鏈體系投資逾100億美元（約新台幣3159億元），市場解讀將以「包產能、預付款」模式鎖定AI供應鏈，激勵相關概念股22日全面暴衝，日月光投控（3711）、力成（6239）、景碩（3189）、營邦（3693）同步亮燈漲停，ABF載板與AI伺服器族群成盤面最強焦點。

其中，日月光投控股價攻上561元漲停，強勢站回10日線之上，雖盤中漲停打開，但仍貢獻大盤逾70點，擠進盤面貢獻前三大；力成則直接跳空鎖漲停283元，改寫歷史新高，漲停排隊買單高達8.5萬張，成為最具人氣指標之一。

ABF載板三雄同步飆漲。景碩開盤不到3分鐘即攻上609元漲停、創歷史新高；欣興（3037）大漲逾7%，改寫978元新天價；南電（8046）也重返月線之上，盤中一度衝上952元。欣興、南電與景碩三家高層罕見一致對外表態，強調將以高品質的先進載板技術與製造韌性，全力支援超微高效能運算的複雜封裝需求。

AI伺服器鏈同步轉強。英業達（2356）爆出逾7.8萬張大量，股價續漲近8%，改寫2024年7月以來波段高點；緯創（3231）、鴻海（2317）同步維持高檔強勢。外資21日也提前卡位，買超緯創2.76萬張、鴻海2.4萬張、英業達1.37萬張、景碩1.19萬張，欣興亦獲加碼6,819張。

AMD此次更首度揭露多項先進封裝合作進展。AMD表示，正與日月光、矽品等夥伴共同開發下一代2.5D橋接互連技術，並與力成完成業界首款2.5D面板級EFB互連技術驗證；在AI伺服器部分，則攜手緯穎（6669）、緯創、英業達等合作打造Helios機架級平台，下半年將正式部署。

值得注意的是，AMD點名台灣供應鏈涵蓋晶片、封裝、載板到整櫃式伺服器系統，並透露目前正積極擴產。市場認為，在AI算力競賽持續升溫下，AMD大動作加碼台鏈，不僅有助鞏固供應鏈產能，更意味台廠在全球AI基礎建設中的角色正快速升級。