台股42000點震盪　電子強勢日月光投控飆漲停

台股今天開高走高，早盤攻上42095點，逼近歷史高點42408點；盤中指數於42000點來回震盪，日月光投控漲停，聯發科勁揚逾6%，矽光子CPO族群、記憶體股走強。

11時左右，加權指數為41963點，上漲595點，成交值約新台幣7802億元。電子類股指數上漲1.56%、金融類股指數下跌0.2%，代表中小型股票的櫃買指數上漲3%。

觀察權值股表現，台積電上漲10元，為2240元，漲幅0.4%；鴻海上漲3元，為250.5元，漲幅約1%；聯發科上漲240元，為3790元，漲幅逾6%；台達電上漲45元，為2075元，漲幅2.2%。日月光投控觸及漲停價561元。

矽光子CPO族群中，全新、波若威攻上漲停；聯亞上漲逾8%，眾達-KY上漲逾7%；立碁、閎康皆勁揚逾7%。

記憶體族群同步走強，晶豪科與華邦電攻上漲停；愛普觸及漲停後拉回，上漲逾9%；南亞科上漲逾8%；旺宏、力積電上漲逾7%。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股近期強勁反彈，成功站回月線約40744點，櫃買指數同步回升，且漲停家數增加，配合KD與RSI指標轉強，顯示市場信心正逐步恢復。

操作策略上，他指出，只要指數能穩守在月線之上，建議投資人應保持偏多操作的態度，中小股仍有機會表現。