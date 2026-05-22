聽新聞
0:00 / 0:00
台股早盤狂飆重返42K！台積電、聯發科領攻 ABF＋散熱強勢助陣
美股四大指數昨夜續揚，台積電（2330）ADR上漲1.38%，激勵台指期夜盤續漲288點。22日6月台指期開盤強漲693點、至42,196點，帶動台股集中市場指數開高79.71點、報41,447.92點。在聯發科（2454）、台積電、台達電（2308）領軍，ABF載板四雄與散熱族群同步走強下，大盤漲點快速擴大至逾650點，重返42,000點整數關卡之上；群創（3481）、友達（2409）與主動統一升級50（00403A）交投火熱。
美股四大指數昨夜續揚，道指創收盤新高，受美伊和平談判傳出進展、中東局勢降溫激勵，市場風險偏好回升。台股ADR同步走強，台積電ADR漲1.38%、聯電（2303）勁揚4.5%、日月光（3711）升逾3%；台指期夜盤續漲288點、報41791點。
盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高15元、報2,245元，站回10日線上，台達電開2,125元、鴻海（2317）開249元、聯發科開3,765元、日月光投控開535元。
類股方面，玻陶、電子零組件、光電、電腦設備等漲幅居前，營建、紡織、水泥、油電燃氣、金融等相對疲弱。
回顧台股21日表現，集中市場指數收漲1,347.39點、以41,368.21點作收，成交值近1.13兆元。三大法人聯手買超853.17億元，包括外資買超603.41億元、投信買超53.8億元、自營商買超195.96億元。
法人指出，台股站回所有均線，KD、RSI同步轉強，MACD黑柱縮短，技術面偏多。隨Computex登場、黃仁勳與蘇姿丰來台掀AI話題，加上電子與傳產漲價效應、企業獲利上修，有利指數震盪攻高，惟仍須留意地緣政治與通膨變數。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。