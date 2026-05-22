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台股早盤狂飆重返42K！台積電、聯發科領攻 ABF＋散熱強勢助陣

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台股早盤狂飆重返42K！台積電、聯發科領攻 ABF＋散熱強勢助陣

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

美股四大指數昨夜續揚，台積電（2330）ADR上漲1.38%，激勵台指期夜盤續漲288點。22日6月台指期開盤強漲693點、至42,196點，帶動台股集中市場指數開高79.71點、報41,447.92點。在聯發科（2454）、台積電、台達電（2308）領軍，ABF載板四雄與散熱族群同步走強下，大盤漲點快速擴大至逾650點，重返42,000點整數關卡之上；群創（3481）、友達（2409）與主動統一升級50（00403A）交投火熱。

美股四大指數昨夜續揚，道指創收盤新高，受美伊和平談判傳出進展、中東局勢降溫激勵，市場風險偏好回升。台股ADR同步走強，台積電ADR漲1.38%、聯電（2303）勁揚4.5%、日月光（3711）升逾3%；台指期夜盤續漲288點、報41791點。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高15元、報2,245元，站回10日線上，台達電開2,125元、鴻海（2317）開249元、聯發科開3,765元、日月光投控開535元。

類股方面，玻陶、電子零組件、光電、電腦設備等漲幅居前，營建、紡織、水泥、油電燃氣、金融等相對疲弱。

回顧台股21日表現，集中市場指數收漲1,347.39點、以41,368.21點作收，成交值近1.13兆元。三大法人聯手買超853.17億元，包括外資買超603.41億元、投信買超53.8億元、自營商買超195.96億元。

法人指出，台股站回所有均線，KD、RSI同步轉強，MACD黑柱縮短，技術面偏多。隨Computex登場、黃仁勳與蘇姿丰來台掀AI話題，加上電子與傳產漲價效應、企業獲利上修，有利指數震盪攻高，惟仍須留意地緣政治與通膨變數。

聯發科 台積電 台股

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