台股早盤狂飆重返42K！台積電、聯發科領攻 ABF＋散熱強勢助陣

台股昨（21）日多頭氣勢如虹，百元、千元高價股與權值股百花齊放，推升「市值破兆」權值股增加至17檔，加上緊追在後的緯穎、奇鋐及致茂等三檔「準市值兆元」股，台股兆元俱樂部衝刺20強的歷史紀錄近在咫尺。

2026-05-22 00:35