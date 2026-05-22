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等不到台積電回檔…上班族做波段績效輸大盤怎辦？網：乖乖買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
網友因上班沒空看盤且波段操作績效約20%輸給大盤，發文請益是否該直接買指數型ETF，引發股民熱烈討論，多數人建議長期績效若落後就該乖乖買0050等大盤指數放著。記者曾原信／攝影
網友因上班沒空看盤且波段操作績效約20%輸給大盤，發文請益是否該直接買指數型ETF，引發股民熱烈討論，多數人建議長期績效若落後就該乖乖買0050等大盤指數放著。記者曾原信／攝影

台股大漲之下，不少投資人開始反思，若自己殺進殺出後，績效反而輸給大盤，是否該乾脆買指數ETF放著。近日有網友發文請益，坦言自己想做波段，但績效約20%，卻錯過台積電與大盤漲勢，引發股民討論。

原PO表示，看到前一篇新手文中，有人提醒「如果績效輸大盤，就不要自以為是進進出出」，讓他開始思考，為何股版每天仍因漲跌激動不已。

他也提到，自己上班不太有空，只能嘗試波段操作，但一直等台積電跌下來，卻常常跌兩三天又漲回去，導致錯過買點，因此想問是否該直接買大盤，或是多練習後才有機會超越大盤。

不少網友建議，若長期績效輸給大盤，就應該回到簡單策略。有網友直言「輸大盤就乖乖買0050」、「長期很難贏大盤啦，而且進進出出會錯失不少漲幅。」也有人認為，股版喊漲喊跌很多只是情緒宣洩，不代表真的頻繁操作，「很多人只是喊喊而已」、「買指數跟股版AVAV叫有衝突嗎？」

但也有一派網友認為，買個股與做波段仍有機會打敗大盤，只是難度高、風險也大。有網友指出「短期贏大盤很容易，但長期要贏就很難」，也有人舉例飆股行情，認為若抓到記憶體、被動元件、光通訊等強勢族群，報酬確實可能遠高於指數。

2330台積電 0050元大台灣50 大盤 ETF

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