台股報復性反彈…外資轉買 AI族群狂飆

台股昨（21）日在輝達財報亮麗、外資終止連賣回補603億元、AI股強勢噴發下，展開報復性反彈，一度大漲1,586點改寫史上盤中第三大漲點，終場漲1,347點，為歷來收盤第五大漲點，收41,368點，終結連四黑，並站回各均線之上。

輝達執行長黃仁勳喊Vera Rubin需求強勁，激勵台股昨日跳空開高，加權指數最高漲到41,606點，終場成交金額微增至1.04兆元，連續第15日成交金額超過兆元。

近十日加權指數及外資買賣超

AI需求持續強勁，AI股昨日大爆發，不僅新AI股飆，老AI股也回神。由台積電領軍，大漲45元、收2,230元，喚醒廣達（2382）、鴻海等一班老AI股反彈。其中，廣達之前股價跌破季線及半年線，昨日強漲6.2%、收308元，一舉收復5日線、季線、半年線；鴻海則上漲3.1%、收247.5元，收復5日線。

千金股漲多跌少，新增波若威、雙鴻，增至49檔，且當中多達11檔漲停，以聯發科最受矚目，在遭處置10日之後昨日「出關」，強勢收漲停價3,550元，帶動高價IC族群表現亮麗。創意同樣強勢漲停，股王信驊大漲5.6%，世芯-KY及力旺漲幅都超過5%。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超853.1億元。其中，外資買超603.4億元，終結連四賣，為5月6日751億元以來最大買超，但外資在台指期未平倉淨空單增1,710口至44,454口，期現貨步調不一；投信買超53.8億元，連四買；自營商買超195.9億元，終結連七賣，為4月8日358億元以來最大買超金額。

就技術面來看，法人指出，台股重新站回月線之上，終止連四黑，暫時擊退空頭勢力。不過，若本波僅是輝達財報帶動的短線激情，隨周末過後市場情緒降溫，指數仍可能回到區間整理；但若下周一台股能穩守42,000點整數關卡，且成交量維持高檔水準，代表資金並非短線搶反彈，而是重新押注AI主升段行情，後續指數有機會進一步挑戰45,000點。

另一觀察點是台股雖已連續15日成交金額超過兆元，但昨日成交金額並未明顯放大，仍低於20日均量1.19兆元，預期高檔橫向盤整的機率比較大。