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台股報復性反彈…外資轉買 AI族群狂飆

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股昨（21）日在輝達財報亮麗、外資終止連賣回補603億元、AI股強勢噴發下，展開報復性反彈 聯合報系資料照
台股昨（21）日在輝達財報亮麗、外資終止連賣回補603億元、AI股強勢噴發下，展開報復性反彈 聯合報系資料照

台股昨（21）日在輝達財報亮麗、外資終止連賣回補603億元、AI股強勢噴發下，展開報復性反彈，一度大漲1,586點改寫史上盤中第三大漲點，終場漲1,347點，為歷來收盤第五大漲點，收41,368點，終結連四黑，並站回各均線之上。

輝達執行長黃仁勳喊Vera Rubin需求強勁，激勵台股昨日跳空開高，加權指數最高漲到41,606點，終場成交金額微增至1.04兆元，連續第15日成交金額超過兆元。

近十日加權指數及外資買賣超
近十日加權指數及外資買賣超

AI需求持續強勁，AI股昨日大爆發，不僅新AI股飆，老AI股也回神。由台積電領軍，大漲45元、收2,230元，喚醒廣達（2382）、鴻海等一班老AI股反彈。其中，廣達之前股價跌破季線及半年線，昨日強漲6.2%、收308元，一舉收復5日線、季線、半年線；鴻海則上漲3.1%、收247.5元，收復5日線。

千金股漲多跌少，新增波若威、雙鴻，增至49檔，且當中多達11檔漲停，以聯發科最受矚目，在遭處置10日之後昨日「出關」，強勢收漲停價3,550元，帶動高價IC族群表現亮麗。創意同樣強勢漲停，股王信驊大漲5.6%，世芯-KY及力旺漲幅都超過5%。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超853.1億元。其中，外資買超603.4億元，終結連四賣，為5月6日751億元以來最大買超，但外資在台指期未平倉淨空單增1,710口至44,454口，期現貨步調不一；投信買超53.8億元，連四買；自營商買超195.9億元，終結連七賣，為4月8日358億元以來最大買超金額。

就技術面來看，法人指出，台股重新站回月線之上，終止連四黑，暫時擊退空頭勢力。不過，若本波僅是輝達財報帶動的短線激情，隨周末過後市場情緒降溫，指數仍可能回到區間整理；但若下周一台股能穩守42,000點整數關卡，且成交量維持高檔水準，代表資金並非短線搶反彈，而是重新押注AI主升段行情，後續指數有機會進一步挑戰45,000點。

另一觀察點是台股雖已連續15日成交金額超過兆元，但昨日成交金額並未明顯放大，仍低於20日均量1.19兆元，預期高檔橫向盤整的機率比較大。

台股 外資 廣達

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三大壽險金控資金押寶AI。首季包括富邦金、凱基金與中信金等三大金控都大幅加碼AI概念股，資金轉進台積電、京元電等AI供應鏈，中信金科技股占比更一舉衝破九成。

五個指標 觀盤重點

台股昨（21）日強勢大漲1,347點，資金重回AI族群。展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清看法，投資人可觀察五大指標，包括輝達股價、中東局勢、美國長天期公債殖利率、融資餘額、是否突破起跌點42,500點；逢低則可分批布局有基本面加持的AI股，不能只看題材面。

市值兆元股 邁向20檔

台股昨（21）日多頭氣勢如虹，百元、千元高價股與權值股百花齊放，推升「市值破兆」權值股增加至17檔，加上緊追在後的緯穎、奇鋐及致茂等三檔「準市值兆元」股，台股兆元俱樂部衝刺20強的歷史紀錄近在咫尺。

就市論勢／先進製程、封測 搶鏡

盤勢分析

野村挺半導體材料股

外資野村證券在最新發布長達逾百頁大型產業報告中指出，AI浪潮推動原已高速演進的半導體技術持續進化，估2026-2030年間，包含磷化銦、玻璃核心載板、晶圓薄化等十大趨勢，都將迎來強勁成長。

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