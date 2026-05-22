台股昨（21）日強勢大漲1,347點，資金重回AI族群。展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清看法，投資人可觀察五大指標，包括輝達股價、中東局勢、美國長天期公債殖利率、融資餘額、是否突破起跌點42,500點；逢低則可分批布局有基本面加持的AI股，不能只看題材面。

第一個指標是輝達股價。輝達財報優於預期，帶動相關族群股價強勢，台股也結束連四黑，但輝達本身股價表現卻偏弱勢，財報公布盤後股價一度下跌，反映投資人胃口被養大，輝達財報並未符合最樂觀的預期。

第二是中東局勢。雖然戰爭對股市的衝擊逐漸淡化，但若荷莫茲海峽一直不開放，對油價及經濟的影響將變大，也終將拖累全球股市走勢，台股也不例外。

第三是美國長天期公債殖利率。投資人擔心戰爭推動通貨膨脹上揚、美國聯準會（Fed）降息機率大幅下滑，造成美國30年期公債殖利率飆升至5%以上、10年期公債殖利率超過4.5%，不利股市反彈。

第四是融資金額餘額居高不下，仍在5,000億元以上，昨天達5,111億元，顯示槓桿仍偏高，在融資金額餘額出現像樣的賣壓之前，大盤可能仍持續消化高檔賣壓。

第五是成交值兆元密集高價套牢區出現在41,000點至42,500點，在加權指數突破整理區間、重新站穩42,500點前，仍以區間整理格局視之。