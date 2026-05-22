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三壽險金控 加碼AI概念股…中信金科技股占比突破九成

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
中信金。 聯合報系資料照
中信金。 聯合報系資料照

三大壽險金控資金押寶AI。首季包括富邦金（2881）、凱基金與中信金（2891）等三大金控都大幅加碼AI概念股，資金轉進台積電、京元電等AI供應鏈，中信金科技股占比更一舉衝破九成。

據各金控首季大額持股交易名單，國泰金科技股持股水位4,241.8億元，季減22%，在科技股首季大漲12.7%下逆勢調節，是四家中最積極獲利了結者。

富邦金、中信金、凱基金持股各攀升到4,453億元、1,989億元、1,471億元，季增幅都明顯科技股漲幅，全轉為加碼布局。

其中以操作核心的科技股來看，國泰金以「鎖利＋降風險」為主軸。大砍聯電、廣達、鴻海與日月光投控，並將大立光、世芯等六檔個股剔除大額名單，全面收縮電子股部位。

以台積電為例，單季減碼逾2.7萬張，以台積電首季大漲13%推估，已實現可觀資本利得，強化保留盈餘與未來配息空間。

富邦金則「大換股」。一手敲進台積電近1.7萬張、京元電約1.4萬張等AI核心股，並新增欣興、祥碩、旺矽等AI高成長供應鏈標的。

另一手則大砍鴻海3.5萬餘張，也減碼技嘉、文曄、大聯大各約2萬張，更進一步將聯電、世界、光寶科等成熟製程與電子權值股移出大額名單，資金明顯從舊AI受惠股，轉向新一代供應鏈輪動。

凱基金操作更偏向「進攻布局」，首季大加碼鴻海3.6萬張、緯創4.1萬張，並新增智邦與京元電，押注AI伺服器與網通族群成長動能；同時也剔除聯電、世界先進等成熟製程股，投資方向由防禦轉為成長。

值得注意的是，中信金則走出另一條「AI集中化」路線。首季科技股占比更從七成一口氣拉高到逾九成，電信三雄、金融與傳產股則同步遭大幅調節。

中信金首季大買台積電逾3萬張、聯電2.6萬張，並新增華通、穎崴、南電、仁寶與文曄等AI供應鏈列入大額名單；另一手則大砍緯創、廣達、鴻海與光寶科，並剔除國巨、瑞昱與貿聯等個股，操作邏輯明顯由分散配置，轉向AI主軸集中押注。

整體來看，聯電、廣達與世界先進仍是主要提款機，顯示金控資金對成熟製程與部分舊AI主流轉趨保守；但在台積電、京元電與AI供應鏈上，則同步出現加碼布局，反映市場對AI長線趨勢仍具高度信心。

法人指出，2026年IFRS17與TIS制度正式上路後，壽險與金控資金選股邏輯已明顯改變。過去偏重資本利得與波段操作，如今更重視資本效率、淨值波動與長線成長性。

國泰金 富邦金 中信金

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