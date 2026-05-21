外資買超603億史上第9大 加碼友達逾15萬張居首

台新證券今日再傳下單系統出問題，金管會證期局副局長黃仲豪指出，這次的問題主要在於庫存在系統顯示異常，而對於前三次的資安事件，證交所已在4月底進行裁罰，包括總經理、資訊長、與通路總處的主管給予警告，並且合計系統異常導致申報作業延遲被罰131萬、內控缺失200萬，證交所總共裁罰金額為331萬，接下來已要台新證券提出陳述意見，證期局後續將如何進行裁罰，將視審核該陳述意見的結果而定。

2026-05-21 17:51