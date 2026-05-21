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外資買超603億史上第9大 加碼友達逾15萬張居首
台股今天上漲1347.39點，收在41368.21點，外資及陸資買超新台幣603.40億元，為歷史買超第9大，主要加碼面板、電子代工、成熟製程晶圓代工等族群，以友達買超15.69萬張最多。
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報優異帶動科技股表現，台股今天上演報復性反彈，由權值股及被動元件類股點火，指數一度大漲1586.09點創盤中第3大漲點；終場收41368.21點，上漲1347.39點，寫下台股收盤第5大漲點，漲幅3.37%，成交值新台幣1兆129.31億元。
三大法人今天合計買超850.5億元，其中自營商買超195.96億元，終止連續7個交易日賣超；投信買超51.14億元，連4買，外資及陸資買超603.40億元，終止連4賣。
根據證交所資料，外資買超前10名以友達15.69萬張居首，群創買超9.80萬張居第2，第3名仁寶5.20萬張，金寶4.65萬張居第4，聯電4.37萬張第5，其次依序為國泰永續高股息、南亞、彩晶、中信金、緯創。
外資反手賣超金融股與記憶體族群，減碼逾萬張個股包括第一金、台新新光金、華邦電、凱基金、旺宏、玉山金、中鋼。
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