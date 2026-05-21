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外資買超603億史上第9大 加碼友達逾15萬張居首

中央社／ 台北21日電

台股今天上漲1347.39點，收在41368.21點，外資及陸資買超新台幣603.40億元，為歷史買超第9大，主要加碼面板、電子代工、成熟製程晶圓代工等族群，以友達買超15.69萬張最多。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報優異帶動科技股表現，台股今天上演報復性反彈，由權值股及被動元件類股點火，指數一度大漲1586.09點創盤中第3大漲點；終場收41368.21點，上漲1347.39點，寫下台股收盤第5大漲點，漲幅3.37%，成交值新台幣1兆129.31億元。

三大法人今天合計買超850.5億元，其中自營商買超195.96億元，終止連續7個交易日賣超；投信買超51.14億元，連4買，外資及陸資買超603.40億元，終止連4賣。

根據證交所資料，外資買超前10名以友達15.69萬張居首，群創買超9.80萬張居第2，第3名仁寶5.20萬張，金寶4.65萬張居第4，聯電4.37萬張第5，其次依序為國泰永續高股息、南亞、彩晶、中信金、緯創。

外資反手賣超金融股與記憶體族群，減碼逾萬張個股包括第一金、台新新光金、華邦電、凱基金、旺宏、玉山金、中鋼。

輝達 友達 外資 台股

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台新證券今日再傳下單系統出問題，金管會證期局副局長黃仲豪指出，這次的問題主要在於庫存在系統顯示異常，而對於前三次的資安事件，證交所已在4月底進行裁罰，包括總經理、資訊長、與通路總處的主管給予警告，並且合計系統異常導致申報作業延遲被罰131萬、內控缺失200萬，證交所總共裁罰金額為331萬，接下來已要台新證券提出陳述意見，證期局後續將如何進行裁罰，將視審核該陳述意見的結果而定。

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