就市論勢／先進製程、封測 搶鏡

盤勢分析

台股3月底以來強勁上漲，加權指數在突破4萬點關卡後高檔震盪，除了消化先前評價面因股市急漲變得昂貴外，近期市場環境也出現變化，美國公布4月CPI與PPI數據年增幅均高於預期，顯示美伊衝突導致的高油價效應已逐漸浮現。

市場原預期今年仍有降息機會，現在也開始出現聯準會可能轉為升息的聲音，美國30年期公債殖利率上升至5%以上，壓縮股市風險溢酬。輝達公布財報持續釋出利多，惟因股市處短線相對高檔，須慎防可能出現利多出盡走勢。

美伊持續談判，但即便出現和解曙光，短期油價亦將維持相對高檔，不過中長期而言油價走跌機率高，包括電動車盛行，原油需求持續下滑，供給方面阿聯5月1日退出OPEC，不再受制產量配額，未來原油供給可望增加。

市場逐漸接受油價在每桶100美元以上現實，這將反映至終端物價並造成通膨壓力，野村投信台股團隊認為今年底前美國應維持利率不變，惟仍需要持續觀察後續進展與數據而定。

至於產業面，AI持續成長趨勢不變，代理AI帶來的是工作效率提升而非取代現有工作，因此短期內若因擔心產品替換期造成企業單月營收下滑，導致股價回跌時，將是不錯進場時機。

投資建議

看好的次產業為上游先進製程、封裝測試及相關設備商，近期英特爾EMIB因成本較低獲得關注，相關設備商也可留意。另外，ASIC及相關供應鏈、電源供應商與更多產品開始導入水冷散熱族群，持續看好其中長期前景。