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Coherent：光通訊產品需求非常強勁、訂單排到2028年 台鏈大大受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

Coherent 近期指出，光通訊產品需求非常強勁，訂單已排到2028年，客戶更是已經看到2030年，並且隨著供需失衡的情況逐漸加深，產品漲價將帶來毛利率大幅提升。需求如此暢旺的情況下，波若威（3163）、統新（6426）、華星光（4979）等都將一倂受惠。

法人指出，與其他景氣循環股不同，光通訊產業的訂單並非從低基期改善，而是在高基期的基礎上進一步提升，並且訂單能見度極高，以排程至2028年。未來在OCS以及CPO的雙重挹注下，產業成長將會進一步加快，根據 Coherent 估計，OCS的市場規模有望達到40億美元，而2025年全球 OCS 整體市場規模僅約 4 億美元；至於CPO的部分，市場規模更是上看150億美元，成長潛力巨大，公司預計今年下半年將會開始逐漸發酵。

而無論是OCS還是CPO，台廠都有相關供應鏈，OCS的部分如聯亞（3081）、華星光、光聖（6442）等，CPO則是以波若（3163）威、上詮（3363）等人領頭，後續仍有許多供應商有望切入這塊市場，台股有望成為最大贏家。

今日光通訊族群也紛紛表態，波若威、統新連袂漲停，華星光、聯鈞（3450）、上詮等則大漲逾5%。

光通訊 華星光 波若威

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