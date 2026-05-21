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台新證券再傳資訊系統出問題 金管會這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新證券再傳資訊系統出問題，金管會要台新證提報告。 圖／本報資料照片
台新證券再傳資訊系統出問題，金管會要台新證提報告。 圖／本報資料照片

台新證券今日再傳下單系統出問題，金管會證期局副局長黃仲豪指出，這次的問題主要在於庫存在系統顯示異常，而對於前三次的資安事件，證交所已在4月底進行裁罰，包括總經理、資訊長、與通路總處的主管給予警告，並且合計系統異常導致申報作業延遲被罰131萬、內控缺失200萬，證交所總共裁罰金額為331萬，接下來已要台新證券提出陳述意見，證期局後續將如何進行裁罰，將視審核該陳述意見的結果而定。

黃仲豪表示，目前為止只有庫存在系統顯示異常，但並未有交易面的異常，投資人亦可正常下單。他表示，這次同樣會再請證交所去作了解，若的確有投資人因此重複下單等因為系統導致的下單錯誤的問題，就會由證交所再次去作實地查核與了解，處理的方式應會比照上次用錯帳方式補償投資人，

黃仲豪說，異常情形主要發生在上午9時左右，據券商來報，主要是由於系統的優化過程，擔心有客戶庫存系統異常，因此發出公告提醒客戶注意是否有發生重複下單並確定是否委託成功，庫存在系統顯示異常的狀況已在10點多完成處理。

證期局盤點，4月7日登錄問題、4月14日中後台錯帳及重複成交達20.1億，以及4月20日的App問題，而這次情況與上次有所不同。黃仲豪也表示，由於異常的情況是在2個小時內作完，因此台新證券雖然有通報，至這並不算「重大資安」事件通報。

台新證券 金管會

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