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Rubin零組件價值都拉高了！ 外資大買欣興、景碩 ABF 載板還要衝？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股21日大漲1,347.39點，收41,368.21點，漲幅3.37%，一口氣收復三條均線。圖／本報資料照片
台股21日大漲1,347.39點，收41,368.21點，漲幅3.37%，一口氣收復三條均線。圖／本報資料照片

台股21日大漲1,347.39點，收41,368.21點，漲幅3.37%，一口氣收復三條均線。觀察成交量前十名中，個股中有面板、記憶體；成交值部分，前十名中有四檔漲停，包括欣興（3037）、群創（3481）、聯發科（2454）和景碩（3189），ABF載板就占了兩檔。

今日成交量前十名分別群創、主動統一升級50（00403A）、友達（2409）、主動統一台股增長（00981A）、華邦電（2344）、聯電（2303）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50反1（00632R）、南亞科（2408）、群益台灣精選高息（00919）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、南亞科、欣興、華邦電、臻鼎-KY（4958）、聯電、台達電（2308）、群創、聯發科、景碩。成交值排行榜中有四檔漲停，包括欣興、群創、聯發科和景碩，ABF載板就占了兩檔，而華邦電表現最弱，下跌逾1%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，AI基礎設施建設正「以驚人速度加速推進」，Rubin預計於第3季起量產出貨，財務長 Colette Kress 表示，目前主要客戶已陸續下單，第4季將開始放量，明年第1季規模還會進一步擴大。

美系外資指出，由於運算密度、功耗密度與系統複雜度提升，大多數零組件的內容價值都將顯著拉高，價值增幅最大為PCB，激增233%，其次為被動元件，增幅182%，ABF載板增加82%、電源供應器為32%、以及散熱模組的12%。

法人表示，ABF載板供需缺口預估至2030年將擴大至22%。而由於新產能擴張需至少兩年才能量產，短期供應緊縮問題難解，預期供需失衡將推動ABF載板價格在2026年上漲15-20%，2027年更將面臨20%以上的漲幅。

今日三大法人同步買超欣興、景碩，外資買超欣興6,819張，並大買景碩1.1萬張。

台股 景碩 欣興 華邦電

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