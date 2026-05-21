快訊

又當機？台新證券再傳資訊系統出問題 金管會揪問題

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

美伊停火有譜？美方最新和平提議已送出 伊朗外交部揭目前進度

聽新聞
0:00 / 0:00

璞玉指數成分股 義隆電及櫻花分享產業展望展現競爭力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鈞弘資本執行長沈萬鈞於「臺灣璞玉指數」業績發表會首日進行專題演講。(臺灣證券交易所/提供)
鈞弘資本執行長沈萬鈞於「臺灣璞玉指數」業績發表會首日進行專題演講。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所與永豐金證券5月20至22日合作舉辦為期三天的「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會，首日邀請鈞弘資本執行長沈萬鈞以「下一個十年投資關鍵字：AI之後是什麼？」為題進行專題演講，並由義隆電（2458）及櫻花（9911）二家上市公司說明近期公司財務業務情形，展現公司競爭優勢。

沈萬鈞指出，全球AI浪潮正從早期的基礎建設與硬體算力競逐，全面加速邁向終端應用（On-Device AI）與實體產業落地的新階段。台灣資本市場絕非僅有單一的AI晶片代工或伺服器組裝獨秀，隨著AI科技深化，大眾的生活模式將迎來根本性顛覆，宛如從馬車跨入蒸汽機時代的工業革命。在此契機下，許多具備高技術壁壘、深耕特定利基市場的「璞玉」公司，正透過高附加價值的技術創新展現經營韌性，可望化為驅動台股穩健前行的第二具核心引擎。

義隆電代理發言人謝志華表示，公司深耕邊緣運算與終端AI技術，並以On-device AI架構為核心，加速深化非PC領域多元布局。旗下智慧運輸系統（ITS）與先進駕駛輔助系統（ADAS）表現優異，於資策會「未來移動安全信賴評測中心」評測中，已分別創下99%及97.4%的佳績，證實其交通感測與影像辨識技術已達高度成熟之商用標準，未來目標將技術引領至商用車與工程機械市場。

同時，無人機布局亦由單一晶片供應升級為高附加價值的模組化解決方案，並跨界延伸至軍事應用，展現新型模組帶動產值躍升的技術實力。此外，義隆電核心PC領域，其觸控板市場滲透率已達約80%，並持續開發主動式觸覺介面，成為支持營運穩定成長的堅實後盾。經營團隊強調，目前AI相關產品營收比重雖僅占6%，但隨著應用範疇全面落地，可望為中長期營運開創全新的成長動能。

台灣櫻花資深經理暨發言人李秋玉表示，自公司推出「AI KITCHEN」核心策略以來市場反應熱烈，2026年第1季在建案市場的簽約占比已達20%，零售通路的銷售占比亦達25%，充分反映消費者對AI廚房的接受度持續提高，帶動既有家庭的換購需求。展望未來，公司將升級與擴展銷售據點，打造完整銷售網絡；興建廠房與整併產線，透過智慧製造提高生產效益；同時全面優化服務系統，從單機範疇跨足到整體居家空間，致力為消費者打造從售前到售後的一站式創新智能平台。公司憑藉全台綿密的通路布局以及指標性的永久免費五大服務，已建立極高的品牌忠誠度與市場滲透率，且目前營收有70%來自穩定的換購市場、30%來自新購市場，此項優質的營收結構使整體營運得以維持穩定成長，不僅展現出傳統產業升級轉型的強大韌性，更建構出具備抗循環特性的堅實基石。

證交所表示，5月21至22日，接續由王品（2727）、建準（2421）、中保科（9917）、裕民（2606）、中碳（1723）以及晶碩（6491）參與業績發表，投資人除了至臺灣證券交易所(101大樓)一樓資訊展示中心現場外，亦可透過證交所WebPro影音傳播網「LIVE現場直擊」(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/)觀看直播，或於會後至「主題式業績發表會」專區(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101)及YouTube頻道觀看重播。

證交所

延伸閱讀

銳澤股東會／配息7元 將多元化拓展營運版圖

除權息旺季開跑 這檔ETF獨門股利輪轉策略多元布局收益來源

義隆電拉高 AI 業務占比

崇越法說會行情暖身 半導體材料擬漲價15%以上載具更高

相關新聞

Rubin 引爆AI硬體大升級！這兩種零組件價值增加最多 股價亮燈漲停

台股21日強彈大漲，多頭攻勢再啟。盤面上，電子股表現強勢，其中尤以因外資預估Rubin附加價值大增而受激勵的ABF載板與被動元件族群表現最亮眼，包括欣興（3037）、景碩（3189）、國巨*（2327）、華新科（2492）等紛紛亮燈強鎖漲停表現最突出。

買盤都回來了！台股大漲1,347點 三大法人買超850億元

台股21日絕地大反攻，大漲1,347.39點，為歷史第五大漲點，收41,368.21點，漲幅3.37%，一口氣收復三線，成交量10,129.32億元（1.01兆元），三大法人買超850.51億元。

台股暴漲千點 多頭重掌大盤

台北股市今日開高走高，大漲1347點，以4萬1368點作收，漲幅3.37％，成交量1兆129億元，多頭重掌大局，盤面上IC設計、矽光子、半導體體族群全數回升，盤中最高來到4萬1606點。

聯發科漲停+台積電收高45元 台股收漲1,347點站上所有均線

台股21日收盤上漲1,347.39點，終場以41,368.21點作收，成交量1兆129.31億元；台積電（2330）收盤價2,230元，上漲45元，漲幅2.06%。

輝達一家拯救全村！台股一度大漲逾1300點 並點火「含發量」的ETF

受惠國際油價回落、輝達（NVIDIA）再度繳出優於市場預期的財報，美股科技與半導體族群走強，帶動台股今（21）日止跌反彈，開盤不到1分鐘即大漲逾千點，盤中一度勁揚超過1,300點，收復所有均線。IC設計龍頭聯發科先前因漲太多，導致進入5分鐘分盤處置，今日「出關」後如猛虎出閘，開盤不到10分鐘就漲停鎖死，也同步點火「含發量」較高的科技主題型ETF（指數型股票基金）表現。

Coherent：光通訊產品需求非常強勁、訂單排到2028年 台鏈大大受惠

Coherent 近期指出，光通訊產品需求非常強勁，訂單已排到2028年，客戶更是已經看到2030年，並且隨著供需失衡的情況逐漸加深，產品漲價將帶來毛利率大幅提升。需求如此暢旺的情況下，波若威（3163）、統新（6426）、華星光（4979）等都將一倂受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。