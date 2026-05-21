Rubin 引爆AI硬體大升級！這兩種零組件價值增加最多 股價亮燈漲停

台股21日強彈大漲，多頭攻勢再啟。盤面上，電子股表現強勢，其中尤以因外資預估Rubin附加價值大增而受激勵的ABF載板與被動元件族群表現最亮眼，包括欣興（3037）、景碩（3189）、國巨*（2327）、華新科（2492）等紛紛亮燈強鎖漲停表現最突出。

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的產業報告中指出，Rubin機櫃ODM附加價值將大增35%-40%，包含運算板卡、運算托盤（tray）、交換板卡、交換托盤、散熱模組與機櫃層級組裝，同時也包含更多新板卡的組裝與測試需求。

其中，大摩分析，大多數零組件的內容價值都將顯著提升，主要由於運算密度、功耗密度與系統複雜度提升所驅動。在大摩所研究的相關零組件次產業中，相較Blackwell架構，內容價值增幅最大的首推PCB，激增233%。

其次則為被動元件，增幅也高達182%，其他如ABF載板的82%、電源供應器的32%、以及散熱模組的12%，增幅均達二位數、甚至一倍以上，因而激勵盤面ABF載板與被動元件相關個股紛紛亮燈強鎖漲停最吸睛。

大摩指出，根據對供應鏈的調查，相較於GB300，Rubin的PCB內容價值提升幅度超過233%，使得整體PCB價值約達11.7萬美元，而GB300僅約3.5萬美元。

基層陶瓷電容（MLCC）方面，根據大摩最新估算，VR200架構的MLCC內容價值約為4,300美元，相較GB300僅約1,500美元，提升幅度相當顯著。因各大ODM正在積極提前建立庫存，這解釋AI伺服器被動元件需求強勁的原因。