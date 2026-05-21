券商後量子密碼學遷移作業研討會 五大面向建議

臺灣證券交易所於本（115）年5月21日上午舉辦「證券商後量子密碼學(PQC)遷移作業研討會」。此場研討會計有 100 餘位證券業資訊、資安單位主管與承辦人參加，研討會圓滿成功，廣獲與會嘉賓好評。

為因應量子運算發展對現行加密體系帶來的潛在威脅，本次研討會就後量子密碼為因應對策為核心，指出量子電腦將透過如：肖爾演算法（Shor's Algorithm）等新型運算方式，在極短時間內破解現有的非對稱加密（如 RSA、ECC）。特別強調證券期貨市場應正視「先保存、後破解」的風險，並建立「加密敏捷性」以實現加密體系的平滑轉型。

會中針對金融機構提出具體的遷移路徑建議，包含，密碼資產盤點：盤點內部服務、資料及金鑰的全面盤點，建立 CBOM（密碼清單）作為治理基礎。五大面向：由通訊安全、加密保護、數位簽章、憑證體系及載具硬體逐步評估將現有演算法提升至 AES-256、SHA-2 以上，並規畫導入PQC（後量子密碼）標準。

此次研討會強調，面對量子運算威脅，建議證券商應採行過渡與遷移並行策略，透過複合或雙軌憑證維持系統互通性。未來將持續引導業者落實後量子資安防護，建構具備抗量子韌性的金融環境，確保證券交易市場在數位轉型與新興科技威脅下，打造高度的資安韌性環境，以保障投資人權益。