群益交易競賽開賽兩周 冠軍狂賺逾3,100萬

台股震盪劇烈，行情高低起伏快速，正是交易高手展現真本領的好時機。群益金鼎證券舉辦的「群益台美股交易競賽」開賽短短兩周，台股賽道即出現驚人實戰獲利，目前排行榜前三名累積獲利皆突破1,800萬元，前十名獲利更全數超過600萬元，群益客戶登入即可查看股神獲利投組，引發市場熱烈討論，也讓不少投資人直呼：「股神現身了！」

這次競賽最大特色，在於採「實單交易」機制，不同於市場常見的模擬競賽，此競賽直接抓取參賽客戶的交易資訊比拚獲利，因此參賽者皆以真實資金進場操作，績效完全反映市場實戰能力，也讓排行榜更具參考價值與話題性。

隨著排行榜持續更新，群益也每周於競賽網頁公開前段班高手的獲利投組，吸引不少投資人前往朝聖。從目前前十名的獲利布局觀察，市場資金明顯聚焦在記憶體、AI與高價電子族群，也成為本屆競賽目前最受關注的「股神共同概念股」。

除了競逐股王寶座外，這次活動另一大亮點，就是只要為群益客戶並完成報名，即可同步查看台股與美股雙賽道的股神獲利投組，觀察高手近期布局方向與持股變化，讓競賽不只是比拚績效，更成為投資人交流與學習的重要平台。

此外，群益這次也同步推出美股交易王活動，指定身分客戶不需與其他投資人競爭，只要於活動期間內美股累積交易成功達160萬美元，即可獲得Apple Watch Series 11，每位客戶最高可獲得兩支，吸引不少美股投資人積極參與。

群益金鼎證券表示，過往交易競賽曾有參賽者創下獲利破億元紀錄，今年開賽不久便出現高額獲利戰績，也讓市場更加關注最終股王究竟由誰奪下。隨著行情持續震盪，高手對決，現在才正要開始。