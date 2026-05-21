統一投信定期定額逆勢成長 4月扣款14.5億元奪冠

台股4月加權指數大漲7,203.64點，但根據投信投顧公會最新數據顯示，2026年4月定期定額扣款金額相較3月減少超過5億元，不過統一投信、群益投信4月定期定額金額仍逆勢成長，其中統一投信以14.5億元位居單月定期定額扣款榜首。

統計2026年4月，全投信市場定期定額的扣款總額為65.1億元，相較3月的70.4億元減少逾5億元。其中，統一投信不僅以14.5億元的單月扣款金額，續創公司新高表現外，4月定期定額月增額更達0.86億元，深受長線投資人青睞。

統一投信表示，無論偏好哪個市場，投資人都可視個人偏好與風險承受程度，在統一投信裡找到最適合自己的基金標的，並以定期定額參與市場行情。投資上，深耕台灣市場的投資人，若希望重點布局科技產業，可考慮鎖定「統一奔騰基金」；偏好掌握台股核心動能者，則可選擇「統一台灣動力基金」與「統一全天候基金」，緊貼市場主流趨勢；若放眼全球科技發展的投資人，亦可透過「統一全球新科技基金」掌握下一波創新浪潮；看好亞洲長期成長潛力的投資人，則可透過「統一新亞洲科技能源基金」，同時切入科技與能源雙主軸。

統一投信即日起至8月31日止，推出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。投資人於優惠期間申購全系列基金，最低扣款門檻僅2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費。另透過網路申購「動能循環投資法」的母基金也享零手續費。