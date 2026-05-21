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買盤都回來了！台股大漲1,347點 三大法人買超850億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股21日絕地大反攻，大漲1,347.39點，為歷史第五大漲點，收41,368.21點，漲幅3.37%，一口氣收復三線，成交量10,129.32億元（1.01兆元），三大法人買超850.51億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超603.41億元，投信買超51.14億元，自營商買超（合計）195.96億元，其中自營商（自行買賣）買超64.22億元，自營商（避險）買超131.74億元。

美股昨日全面上漲，費半指數強漲逾4%，且輝達（NVIDIA）公布最新財報，營收、獲利與財測全面優於市場預期，帶動台股出現報復性反彈，台積電（2330）收2,230元，上漲2.06%，聯發科（2454）直接強鎖漲停，收3,550元，台達電（2308）收2,030元，漲幅6%。

今日上市櫃有超過百家漲停，漲勢集中在被動元件、IC設計、化學、ABF載板、低軌衛星等，被動元件走勢最整齊，國巨*（2327）、華新科（2492）、信昌電（6173）、日電貿（3090）、蜜望實（8043）、凱美（2375）等超過十檔都攻上漲停板。IC設計中以ASIC族群最強，聯發科、創意（3443）漲停亮燈，世芯-KY（3661）上漲逾6%，另新唐（4919）、驊訊（6237）、晶宏（3141）、矽力*-KY（6415）也衝漲停。

ABF載板三雄中欣興、景碩（3189）都漲停，南電（8046）上漲逾5%，收872元。低軌衛星概念股有敬鵬（2355）、台燿（6274）、台揚（2314）、事欣科（4916）等漲停，其中事欣科連拉四根漲停，收98.8元。

三大法人 台股

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