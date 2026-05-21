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台股暴漲千點 多頭重掌大盤

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台北股市今日開高走高，大漲1347點。圖/本報資料照片
台北股市今日開高走高，大漲1347點。圖/本報資料照片

台北股市今日開高走高，大漲1347點，以4萬1368點作收，漲幅3.37％，成交量1兆129億元，多頭重掌大局，盤面上IC設計、矽光子、半導體體族群全數回升，盤中最高來到4萬1606點。

富邦投顧董事長陳奕光指出，指數強弱指標4萬1575點今日盤中已有觸及，雖然收盤並未守穩，但後續行情不悲觀，有機會再創新高。

陳奕光分析股市基本面利多，營收的先行指標外銷訂單，已經連15紅，且5月訂單預估上看900億元將再創新高；輝達營收及獲利均高於預期，雖然財報發布後盤後股價回跌，但他認為財報表現還是很好，接下來還有6月2日登場的台北電腦展（COMPUTEX），AI三巨頭將陸續抵台演講等，均有利於台股表現。

不過，美國聯準會（Fed）最新公布的4月會議紀錄指出，愈來愈多官員擔憂美伊戰爭帶來的通膨壓力，Fed態度轉鷹，使得升息成為股市的隱憂。

台股 大盤

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