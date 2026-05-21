聯發科漲停+台積電收高45元 台股收漲1,347點站上所有均線

台股21日收盤上漲1,347.39點，終場以41,368.21點作收，成交量1兆129.31億元；台積電（2330）收盤價2,230元，上漲45元，漲幅2.06%。

聯發科（2454）今日早盤強勢漲停，帶動IC設計族群；今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、聯電（2303）、台達電（2308）、群創（3481）、聯發科、景碩（3189）及頎邦（6147）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、愛普*（6531）、強茂（2481）、全新（2455）、旺矽（6223）、晶豪科（3006）、大量（3167）、雍智科技（6683）及聯亞（3081）。

群益投顧表示，台股股市估值因為基期與債券殖利率攀高而面臨修正壓力，但美伊談判轉趨相對樂觀或能緩解市場對殖利率攀高的擔憂。美股強漲上市場對外資打壓指數動作可能隨期指結算告一段落有所期待；短線月線多頭抵抗，惟估值修正風險未除，擇強短打，逢急漲汰弱留強，避免追高。不過，高盛指出，股市動量股狂飆25%在歷史僅11次，6月可能將轉為下行。美銀首席投資分析師Hartnett示警指出，30年期美債殖利率正式突破5%關鍵防線，恐成為引爆全球風險資產修正的轉折點，點名「6月初將是投資人適合獲利了結的時間窗口」。