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幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

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半導體股4月營收淡季不淡 法人優先推薦這十檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
半導體股4月營收淡季不淡，法人優先推薦這十檔。示意圖。（路透）
半導體股4月營收淡季不淡，法人優先推薦這十檔。示意圖。（路透）

半導體股第1季財報亮麗、4月營收淡季不淡，隨台北國際電腦展即將登場，法人預期AI伺服器、CPO、先進封裝等族群將續獲青睞，優先推薦台積電（2330）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、鴻勁（7769）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、京元電（2449）。

大型本國投顧分析，半導體股4月營收繳出淡季不淡成績，並明顯優於過去五年平均水準，其中，晶圓代工及封測年增率仍優於IC設計，通路商持續受惠AI帶動通訊與資料中心需求持續強勁，營收維持高檔水準。

至於測試介面、半導體設備業者拜AI、HPC測試需求激增及台積電擴產，年增率持續走強；ASIC設計服務則由年減轉為年增13%，主要客戶CPU產品帶動創意出貨暢旺，年增達157%扮演重要關鍵。

法人認為，AI正在重塑記憶體產業供需及產能配置邏輯，因為高容量DDR5 RDIMM及高容量QLC、TLC已成為單片晶圓產值最高的記憶體產品，在高階產能與EUV設備高度稀缺下，原廠產能配置將持續傾斜AI相關高產值產品。

隨代理AI推動模型由訓練轉向推理，AI資料中心CPU需求明顯提升，將進一步帶動DDR5 RDIMM需求快速成長。法人表示，伺服器相關記憶體產品將逐漸擺脫Commodity屬性，成為AI基礎建設中不可或缺的關鍵資源。

未來記憶體市場獲利結構將出現明顯分化，即伺服器產品組合占比高的原廠獲利能力將明顯優於以消費性電子為主廠商。法人指出，南亞科成為記憶體類股首選標的，主因在於終端應用正逐步由消費性市場，轉向RDIMM、eSSD、Switch與BMC等伺服器相關應用，產品組合與獲利結構可望明顯優化。

營收 半導體 旺矽

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