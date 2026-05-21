聯發科猛虎出關鎖漲停！IC 設計天團跟著飆 這檔「低價股」也被買爆

台股史上最大尾處置股聯發科（2454）21日強勢出關！一解禁即展現猛虎出閘氣勢，開盤不到10分鐘便快攻漲停鎖死在3,550元，貢獻大盤近175點漲點，引爆IC設計族群多頭熱潮，高價千金股與低價補漲股同步發動，盤面資金全面擴散至AI ASIC與IC設計鏈。

聯發科日前因短線漲過熱，自5月7日起改採分盤交易被「抓去關」。今日重返正常交易後，壓抑已久的買盤積極搶進。市場信心大振的主因，在於聯發科先前釋出的樂觀展望，預期2026年AI ASIC營收將翻倍突破20億美元，直接反映雲端服務供應商（CSP）對自研晶片與基礎設施的飢渴需求。法人亦看好2027年AI ASIC的潛在市場規模將擴大至700億到800億美元。儘管股價先前自歷史天價3,985元回檔，但在長期潛力不變下，外資調升長線最高目標價至5000元。

龍頭老大猛衝，高價IC設計天團也緊緊跟上。電源管理IC廠矽力*-KY（6415）受惠AI資料中心與車用結構性轉型，獲美系外資翻倍上修目標價至650元，股價強勢亮燈；同為千金指標的創意（3443）同步鎖漲停，股王信驊（5274）及世芯-KY（3661）、力旺（3529）也大漲逾6.5%，攜手祥碩（5269）、達發（6526）、M31（6643）連袂上揚。

多頭熱火延燒至新唐（4919）、凌陽（2401）等中低價位族群，其中強拉第二根紅棒的凌陽備受矚目。凌陽20日才獲三大法人聯手買超5,597張，21日盤中便在超過4.6萬張的龐大成交量下，強鎖29.55元漲停價。

凌陽持股近五成的轉投資小金雞凌陽創新（5236）2025年EPS高達8.59元，日前更宣布旗下方案已同時通過Intel與AMD兩大處理器巨頭的AVL官方認證，一舉躍升為雙認證指標廠。在基本面與轉投資題材助攻下，凌陽也帶隊博士旺（3555）、晶宏（3141）等中低價位個股一同突圍。

整體來看，聯發科出關後迅速鎖漲停，引爆IC設計族群行情，高價千金股與中低價位個股同步擴散，資金由龍頭股向外延伸。法人認為，在AI ASIC長線成長趨勢未變之下，IC設計族群仍有續航動能，但仍須留意籌碼變化。