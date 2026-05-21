三星罷工急煞引爆記憶體！美韓指標瘋漲 南亞科成交值一度超車台積電

三星罷工急煞車成功拆彈，化解18天停工風險，全球半導體供應鏈鬆口氣。消息激勵韓股KOSPI飆漲逾7%，三星電子與SK海力士強彈，美光同步走高。台股記憶體族群隨之走強，南亞科（2408）盤中成交值甚至一度超車台積電（2330），成為盤面資金焦點。

三星電子大罷工在最後一刻急踩煞車！原本預定21日起進行18天的大罷工，在南韓政府親自出馬斡旋下，勞資雙方於20日達成暫時性協議，化解了可能導致每日高達1兆韓元損失的危機。這項協議將在22日至27日交付工會成員表決，讓原本面臨斷鏈危機的全球半導體產業暫時鬆了一口氣。

受到罷工危機解除的消息激勵，21日首爾綜合指數（KOSPI）飆漲超過7%，三星電子股價應聲大漲逾6%、SK海力士更是暴衝超過11%；而美股記憶體大廠美光昨夜也上漲4.76%，收在731.99美元。

雖然三星罷工暫時喊停，但這項可能允許虧損部門發放大規模績效獎金的協議，被南韓財界擔憂將動搖整個產業的「績效主義」原則。更重要的是，這次事件激發了全球供應鏈的強烈危機感。由於三星近年將資源全力灌注在AI專用的HBM，傳統DDR4與消費型NAND產能本就持續縮減，如今加上罷工變數，積極尋找「第二供應商」以鞏固料源已成為市場共識。

在「有產能者為王」的態勢下，部分台廠可望迎來黃金轉機。市場指出，南亞科具備相對完整的DRAM產能布局，華邦電（2344）則在利基型DRAM與NOR Flash擁有現貨優勢，可望成為這波供給緊張與追價潮下的最大受惠者。21日台股盤中，南亞科開高報291.5元，並一度觸及5日線，順勢激勵力成（6239）衝上漲停鎖死，群聯（8299）、品安（8088）、威剛（3260）等記憶體概念股也聯袂上漲。惟華邦電、晶豪科（3006）受制5日線反壓沉重，股價開高走低，落於平盤上下狹幅整理。

不過，投資人仍須留意中長期風險。三星電子前半導體部門總裁慶桂顯公開預警，受到中國企業激進擴產驅動，全球記憶體供給將在明年下半年急劇增加，屆時價格恐面臨下跌轉折，最晚在2028年甚至可能因大型科技公司資本開支回報率下滑，導致記憶體需求本身出現萎縮。這項來自業界大老的前瞻警告，也為當前火熱的記憶體行情增添一層審慎思考方向。