快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

華新集團笑呵呵！華新科等三檔亮紅燈 大股東華新沾光

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
華新科董事長焦佑衡。攝影／記者李孟珊。
華新科董事長焦佑衡。攝影／記者李孟珊。

被動元件族群近期走勢強勁，21日也持續大漲，國巨*（2327）、華新科（2492）、信昌電（6173）、凱美（2375）、華容（5328）、大毅（2478）等都衝漲停，其中華新科、信昌電都是華新集團股，而彩晶（6116）今日也隨群創（3481）一同攻漲停板，華新集團三檔亮紅燈，大股東華新（1605）盤中也大漲逾7%。

台股連四天修正後，今出現大反彈，盤中大漲逾1,400點，一口氣收復所有均線。而在台股重挫時走強的被動元件股，今趁著鋒頭持續大漲，盤中有超過十檔都衝上漲停板，龍頭國巨*、華新科持續創波段新高，分別衝上572元、266元。

華新科、信昌電都是華新集團股，華新持有華新科18%股票，也持有43%的信昌電，被動元件股大漲，帶動華新股價跟著走強，盤中大漲逾7%，重回35元之上。另外彩晶也是華新集團之一。

華新第1季稅後純益35.84億元，年增427.91％，每股稅後純益（EPS）0.81元。針對第2季，華新總經理王錫欽表示，不銹鋼、電線電纜事業都有望優於第1季。華新表示，本業電線電纜持續受惠台電強韌電網計畫，線纜出貨量穩定成長，加上業外轉投資，因處分利益權益法及投資利益，推升首季獲利。

王錫欽表示，電線電纜目前在手訂單滿檔，台電強韌電網建設及建廠需求持續。除了受惠台電強韌電網計畫外，華新將線纜本業擴大延伸，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資打造的全台首座海底電纜廠，預期今年底會建廠完成並取得認證，預計2027年可量產，初期將以供應離岸風電一期、二期、三期為主，最快預計2028年可看到營收貢獻。

華新科 信昌電 大毅

延伸閱讀

挾漲價、需求激增題材被動元件嗨了 國巨飆高 這幾檔被動元件齊亮燈

被動元件漲翻了！外資卻連賣國巨 三大法人同買這檔AI PCB股

AI缺貨潮燒向電子通路 大聯大、益登攻漲停 「這檔」5月已狂飆45%

輝達再度拯救全村！台股反彈逾千點 聯發科出關就漲停點火

相關新聞

輝達一家拯救全村！台股一度大漲逾1300點 並點火「含發量」的ETF

受惠國際油價回落、輝達（NVIDIA）再度繳出優於市場預期的財報，美股科技與半導體族群走強，帶動台股今（21）日止跌反彈，開盤不到1分鐘即大漲逾千點，盤中一度勁揚超過1,300點，收復所有均線。IC設計龍頭聯發科先前因漲太多，導致進入5分鐘分盤處置，今日「出關」後如猛虎出閘，開盤不到10分鐘就漲停鎖死，也同步點火「含發量」較高的科技主題型ETF（指數型股票基金）表現。

輝達「報」喜！台股暴衝逾1,300點直搗10日線 聯發科出關飆漲停

台股520驚險守住4萬點大關之後，21日受惠昨夜費半指數強彈逾4%，加上輝達財報報喜，激勵集中市場指數開高242.36點、報40,263.18點，隨後在台積電（2330）重返5日線、聯發科（2454）出關快攻漲停，聯手領軍五大權值股走強之下，大盤漲點快速擴大逾1,300點、直接重返41,300關，站上10日線。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、友達（2409）交投火熱。

台股多空拉鋸 險守4萬關…成交量縮至1.02兆元

通膨幽靈反撲，衝擊全球股市，加上美元指數轉強，外資連日反向提款，配合台指期壓低結算，台股昨（20）日走勢動盪，終場收40,020點，跌154點，成交量縮至1.02兆元，雖險守4萬點整數大關，但520行情卻失靈。

金管會替市場「換腦袋」 未來投資 不看指數看趴數

台股站上高基期，金管會也開始替市場「換腦袋」。金管會副主委陳彥良昨（20）日在財委會表示，未來投資人「不要只看指數，要看漲跌幅（趴數）」，因現在台股已不同於過去1萬點、2萬點時代。

大聯大、文曄 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，AI需求推升半導體通路前景持續強勁，相關台廠第1季財報優於預期，將大聯大（3702）及文曄目標價分別調高到160元、349元，都維持「優於大盤」評等。

股價連漲強勢股 吸睛

美聯準會（Fed）升息疑慮再起，台股近日漲多修正。專家指出，短線靜待落底訊號出現，選股不選市，華新科（2492）、元太等獲法人買盤加持，股價連續上漲的強勢股，後續仍有輪漲空間，可趁壓回守住支撐時酌量布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。