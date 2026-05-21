華新集團笑呵呵！華新科等三檔亮紅燈 大股東華新沾光

被動元件族群近期走勢強勁，21日也持續大漲，國巨*（2327）、華新科（2492）、信昌電（6173）、凱美（2375）、華容（5328）、大毅（2478）等都衝漲停，其中華新科、信昌電都是華新集團股，而彩晶（6116）今日也隨群創（3481）一同攻漲停板，華新集團三檔亮紅燈，大股東華新（1605）盤中也大漲逾7%。

台股連四天修正後，今出現大反彈，盤中大漲逾1,400點，一口氣收復所有均線。而在台股重挫時走強的被動元件股，今趁著鋒頭持續大漲，盤中有超過十檔都衝上漲停板，龍頭國巨*、華新科持續創波段新高，分別衝上572元、266元。

華新科、信昌電都是華新集團股，華新持有華新科18%股票，也持有43%的信昌電，被動元件股大漲，帶動華新股價跟著走強，盤中大漲逾7%，重回35元之上。另外彩晶也是華新集團之一。

華新第1季稅後純益35.84億元，年增427.91％，每股稅後純益（EPS）0.81元。針對第2季，華新總經理王錫欽表示，不銹鋼、電線電纜事業都有望優於第1季。華新表示，本業電線電纜持續受惠台電強韌電網計畫，線纜出貨量穩定成長，加上業外轉投資，因處分利益權益法及投資利益，推升首季獲利。

王錫欽表示，電線電纜目前在手訂單滿檔，台電強韌電網建設及建廠需求持續。除了受惠台電強韌電網計畫外，華新將線纜本業擴大延伸，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資打造的全台首座海底電纜廠，預期今年底會建廠完成並取得認證，預計2027年可量產，初期將以供應離岸風電一期、二期、三期為主，最快預計2028年可看到營收貢獻。