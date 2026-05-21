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輝達一家拯救全村 台股一度大漲逾1300點 並點火「含發量」的ETF

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
IC設計龍頭聯發科在結束處置股「出關」後如猛虎出閘，開盤不到10分鐘就漲停鎖死。 圖／本報系資料照片
IC設計龍頭聯發科在結束處置股「出關」後如猛虎出閘，開盤不到10分鐘就漲停鎖死。 圖／本報系資料照片

受惠國際油價回落、輝達（NVIDIA）再度繳出優於市場預期的財報，美股科技與半導體族群走強，帶動台股今（21）日止跌反彈，開盤不到1分鐘即大漲逾千點，盤中一度勁揚超過1,300點，收復所有均線。IC設計龍頭聯發科先前因漲太多，導致進入5分鐘分盤處置，今日「出關」後如猛虎出閘，開盤不到10分鐘就漲停鎖死，也同步點火「含發量」較高的科技主題型ETF（指數型股票基金）表現。

其中，含發量高的台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935），群益半導體收益（00927），富邦旗艦50（009802），中信關鍵半導體（00891），以及近期將聯發科納入成分股的中信小資高價30（00894）等，漲幅都來到4%至5%之間，顯示市場資金透過ETF「打包」IC設計與半導體族群，跟著權值股走強。

法人表示，輝達20日公布2027會計年度第1季財報，單季營收達816億美元，並同步宣布加碼庫藏股授權與調高股息，提振AI供應鏈投資氣氛。市場也指出，油價與美國長天期殖利率同樣回落，壓抑通膨疑慮，成為本波風險資產反彈的重要推力。

在權值股帶頭下，聯發科成為今日盤面焦點。聯發科此前因短線漲勢過熱，自5月7日至5月20日遭列入處置股、改採約每5分鐘撮合一次的分盤交易；今處置期滿「出關」恢復正常交易後，買盤強勢回籠，開盤即大漲逾半根停板，開盤不到10分鐘便衝上3,550元漲停價鎖死，成交量快速放大，並吸引大量委買單排隊。

聯發科強勢表態，也同步點火「含發量」較高的科技主題型ETF表現，多檔早盤領跑大盤。

00891經理人張圭慧指出，聯發科此波強勢上漲背後的邏輯並非單純的景氣循環，而是深具意義的結構改變。在全新一代的AI ASIC（客製化晶片）專案中，聯發科有機會從過去單純供應I/O晶片，進一步切入最核心的運算晶片設計；這代表產品單價（ASP）可望直接翻倍，帶動整體毛利率顯著上移，是企業價值的全面重估。

張圭慧表示，近期台股在國際利空鈍化、AI龍頭財報催化下，資金回流速度快，但短線漲幅擴大後，波動也可能加劇。投資人若透過ETF參與行情，仍應留意折溢價、成交量與成分股集中度，避免在情緒高點追價，並以分批布局方式因應盤勢震盪。

輝達 台股 半導體

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