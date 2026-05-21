中信證主辦先進光現增今起申購 價差逾2.1萬元

中國信託證券主辦先進光（3362）發行現金增資普通股共5,000張，其中4,000張為原股東認購、500張開放員工認購，剩餘500張依法對外公開承銷，銷售價格為每股新台幣92元，21日開始申購，申購期間自5月21日至5月25日三個營業日，5月27日抽籤，預計6月4日現金增資新股發放上櫃。若以5月20日收盤價格為113.5元，價差逾23%。

先進光成立於1986年，專注於光學鏡片與鏡頭設計、開發、製造及銷售，產品涵蓋數位相機、智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、光學觸控螢幕、條碼機及多功能事務機等鏡頭，以及指紋辨識模組。2026年第1季，光學產品營收占比約51%，指紋辨識模組約44%，車用及其他產品約5%，仍以筆電鏡頭與指紋模組為主要營收來源。

在全球筆電鏡頭市場，先進光市占率高達70%，主要客戶包括 Acer、Dell、HP、Lenovo、Apple 及 ASUS 等國際大廠。公司目前生產據點分布於台灣、中國鎮江及越南新順加工出口區，並計劃於越南新增觸控與指紋辨識產線，另於胡志明市設立新基地，以強化產能布局。

財務方面，2026年第1季營收達新台幣11.07億元，較去年同期成長9.67%。公司近期辦理現金增資，所募資金全數用於充實營運資金，以維持目前營運及支援未來業務發展所需，其所需支付的購料款項及模具開發等營運資金將隨之增加，備有充足之營運周轉金可掌握商機。

展望未來，隨著新一代筆電鏡頭需求提升，部分機種將搭載四顆鏡頭（RGB + IR + 兩顆側邊 IR），支援眼球追蹤(Eye Tracking)與裸視3D功能；人臉辨識與指紋辨識等生物辨識需求亦持續增溫。市場預期 AI 筆電鏡頭數量將提升，鏡頭使用顆數增加有望推升營收規模。公司亦積極拓展車用影像、無人機及安控等利基市場，藉由多元化產品組合，持續提升獲利表現。