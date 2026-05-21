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輝達「報」喜！台股暴衝逾1,300點直搗10日線 聯發科出關飆漲停
台股520驚險守住4萬點大關之後，21日受惠昨夜費半指數強彈逾4%，加上輝達財報報喜，激勵集中市場指數開高242.36點、報40,263.18點，隨後在台積電（2330）重返5日線、聯發科（2454）出關快攻漲停，聯手領軍五大權值股走強之下，大盤漲點快速擴大逾1,300點、直接重返41,300關，站上10日線。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、友達（2409）交投火熱。
美股四大指數昨夜全面反彈，受中東局勢降溫、油價與美債殖利率同步回落激勵，費半指數強漲逾4%領軍走高，超微、美光與高速連接概念股Astera同步飆升。輝達最新財報再創新高，並宣布800億美元庫藏股計畫，黃仁勳更喊出「代理式AI已經到來」，帶動AI題材續熱。台積電ADR漲2.29%，台指期夜盤大漲866點。
盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高55元、報2,240元，收復5日線，台達電（2308）開2,015元、鴻海（2317）開245元、聯發科開3,415元、日月光投控（3711）開499元。
類股方面，電子零組件、塑膠、玻陶、電腦設備、半導體等漲幅居前，食品類股相對疲弱。
回顧台股520表現，集中市場指數收跌154.74點、報40,020.82點，成交值收斂至9,789億元。三大法人賣超559.82億元，包括外資賣超466.21億元、自營商賣超195.7億元，投信則持續買超102.09億元。
法人指出，台股短線技術面轉弱，KD、RSI與MACD同步偏空，仍處震盪整理格局；不過受惠輝達財報亮眼、台灣外銷訂單強勁及AI題材升溫，指數有望重返月線並挑戰歷史高點，惟地緣政治變數仍需留意。
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