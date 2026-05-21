輝達「報」喜！台股暴衝逾1,300點直搗10日線 聯發科出關飆漲停

台股站上高基期，金管會也開始替市場「換腦袋」。金管會副主委陳彥良昨（20）日在財委會表示，未來投資人「不要只看指數，要看漲跌幅（趴數）」，因現在台股已不同於過去1萬點、2萬點時代。

2026-05-21 00:32