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輝達「報」喜！台股暴衝逾1,300點直搗10日線 聯發科出關飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達「報」喜！台股今暴衝逾1,300點直搗10日線。本報資料照片
輝達「報」喜！台股今暴衝逾1,300點直搗10日線。本報資料照片

台股520驚險守住4萬點大關之後，21日受惠昨夜費半指數強彈逾4%，加上輝達財報報喜，激勵集中市場指數開高242.36點、報40,263.18點，隨後在台積電（2330）重返5日線、聯發科（2454）出關快攻漲停，聯手領軍五大權值股走強之下，大盤漲點快速擴大逾1,300點、直接重返41,300關，站上10日線。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、友達（2409）交投火熱。

美股四大指數昨夜全面反彈，受中東局勢降溫、油價與美債殖利率同步回落激勵，費半指數強漲逾4%領軍走高，超微、美光與高速連接概念股Astera同步飆升。輝達最新財報再創新高，並宣布800億美元庫藏股計畫，黃仁勳更喊出「代理式AI已經到來」，帶動AI題材續熱。台積電ADR漲2.29%，台指期夜盤大漲866點。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高55元、報2,240元，收復5日線，台達電（2308）開2,015元、鴻海（2317）開245元、聯發科開3,415元、日月光投控（3711）開499元。

類股方面，電子零組件、塑膠、玻陶、電腦設備、半導體等漲幅居前，食品類股相對疲弱。

回顧台股520表現，集中市場指數收跌154.74點、報40,020.82點，成交值收斂至9,789億元。三大法人賣超559.82億元，包括外資賣超466.21億元、自營商賣超195.7億元，投信則持續買超102.09億元。

法人指出，台股短線技術面轉弱，KD、RSI與MACD同步偏空，仍處震盪整理格局；不過受惠輝達財報亮眼、台灣外銷訂單強勁及AI題材升溫，指數有望重返月線並挑戰歷史高點，惟地緣政治變數仍需留意。

聯發科 輝達 台股

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台股多空拉鋸 險守4萬關…成交量縮至1.02兆元

通膨幽靈反撲，衝擊全球股市，加上美元指數轉強，外資連日反向提款，配合台指期壓低結算，台股昨（20）日走勢動盪，終場收40,020點，跌154點，成交量縮至1.02兆元，雖險守4萬點整數大關，但520行情卻失靈。

金管會替市場「換腦袋」 未來投資 不看指數看趴數

台股站上高基期，金管會也開始替市場「換腦袋」。金管會副主委陳彥良昨（20）日在財委會表示，未來投資人「不要只看指數，要看漲跌幅（趴數）」，因現在台股已不同於過去1萬點、2萬點時代。

大聯大、文曄 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，AI需求推升半導體通路前景持續強勁，相關台廠第1季財報優於預期，將大聯大（3702）及文曄目標價分別調高到160元、349元，都維持「優於大盤」評等。

股價連漲強勢股 吸睛

美聯準會（Fed）升息疑慮再起，台股近日漲多修正。專家指出，短線靜待落底訊號出現，選股不選市，華新科（2492）、元太等獲法人買盤加持，股價連續上漲的強勢股，後續仍有輪漲空間，可趁壓回守住支撐時酌量布局。

輝達一家拯救全村 台股一度大漲逾1300點 並點火「含發量」的ETF

受惠國際油價回落、輝達（NVIDIA）再度繳出優於市場預期的財報，美股科技與半導體族群走強，帶動台股今（21）日止跌反彈，開盤不到1分鐘即大漲逾千點，盤中一度勁揚超過1,300點，收復所有均線。IC設計龍頭聯發科先前因漲太多，導致進入5分鐘分盤處置，今日「出關」後如猛虎出閘，開盤不到10分鐘就漲停鎖死，也同步點火「含發量」較高的科技主題型ETF（指數型股票基金）表現。

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