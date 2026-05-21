美股反彈、輝達財報超預期 投顧：台股有望重返月線

美股主要指數反彈收紅，漲幅均超過1%。投顧指出，隨著原油價格回落與美國10年債殖利率降至4.6%以下、輝達財報優於預期，加上台灣4月外銷訂單數據佳，台股有望重新站回月線約40355點，再度挑戰歷史新高。

美股道瓊工業指數20日上揚645.47點或1.31%，收報50009.35點；標普500指數上漲79.36點或1.08%，收在7432.97點；那斯達克指數揚升399.65點或1.54%，收26270.36點；費城半導體指數勁揚507.79點或4.49%，收11813.29點。

台股20日持續修正乖離且受台指期結算效應影響，多方追價意願轉趨保守，指數盤中最低回測至39967.08點；尾盤守住40000點整數關卡，收在40020.82點，下跌154.74點，成交值新台幣9789.23億元。

三大法人20日合計賣超台股572.72億元，其中自營商賣超195.70億元，連續7個交易日賣超；投信買超89.37億元，連3買；外資及陸資賣超466.39億元，連4賣。

產業訊息部分，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天凌晨公布2027會計年度第1季財報，總營收和第2季財測都超越分析師預期，但財測未滿足市場最樂觀期待。輝達執行長黃仁勳表示，下一代AI機櫃系統Vera Rubin的開局非常強勁，原因是輝達正快速提升在AI推論的市占率，Vera Rubin可能在整個產品生命週期中都持續缺貨。

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日下午搭乘私人專機飛抵台北松山機場，展開訪台行程，21日她將在台北市區飯店參加一整天的閉門會議，並於22日上午出席「天下45週年旗艦論壇」進行高峰對談。

長榮航空今年第1季每股盈餘1.53元，創歷年同期新高。長榮航表示，第1季受惠春節長假及賞櫻旺季，客運收入創歷史新高，中東戰爭提升歐美航線需求，3月表現衝高，帶動第1季客運承載率達84%，全球AI設備需求強勁，貨運基本面穩健。