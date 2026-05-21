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金管會替市場「換腦袋」 未來投資 不看指數看趴數

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

台股站上高基期，金管會也開始替市場「換腦袋」。金管會副主委陳彥良昨（20）日在財委會表示，未來投資人「不要只看指數，要看漲跌幅（趴數）」，因現在台股已不同於過去1萬點、2萬點時代。

他表示，目前市場已進入「挑食不偏食」階段，資金雖集中AI與科技股，但傳產與中小型股也同步受惠。

未來金管會也會持續向投資人宣導，「不要只看指數，要看趴數」，因市場更應關注實際報酬率與風險變化，而非只看點位高低。

外資動向也成市場焦點。立委賴士葆質疑，近期外資大賣台股，是否代表看壞台灣、甚至啟動「大逃殺」。

對此，陳彥良直言「這倒沒有（指看壞台股）」，強調外資近期較偏向高檔調節與箱型整理。今年前四月外資仍淨匯入442億美元，不只未撤出台灣，更已超越去年全年368億美元規模。

央行副總裁顏宗大表示，外資資金匯入匯出本來就會隨股市操作波動，每月變化都很大，並非單向持續匯出或匯入，主要仍反映外資對股市部位的調節。

立委羅明才質詢時關注，若未來台股挑戰5萬點，券商融資、期貨市場與ETF商品設計等配套是否已準備完成。

陳彥良表示，目前14家專營期貨商資本額約203億元、總資產8,490億元，但近年台股大漲約38%，市場交易熱絡，也讓期貨商ANC比率（調整後淨資本額比率）面臨壓力，目前整體ANC平均約29%。

台股 外資 金管會

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