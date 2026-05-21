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台股多空拉鋸 險守4萬關…成交量縮至1.02兆元

經濟日報／ 記者崔馨方╱台北報導
通膨幽靈反撲，衝擊全球股市，加上美元指數轉強，外資連日反向提款，配合台指期壓低結算，台股昨（20）日走勢動盪，終場收40,020點，跌154點。聯合報系資料照
通膨幽靈反撲，衝擊全球股市，加上美元指數轉強，外資連日反向提款，配合台指期壓低結算，台股昨（20）日走勢動盪，終場收40,020點，跌154點。聯合報系資料照

通膨幽靈反撲，衝擊全球股市，加上美元指數轉強，外資連日反向提款，配合台指期壓低結算，台股昨（20）日走勢動盪，終場收40,020點，跌154點，成交量縮至1.02兆元，雖險守4萬點整數大關，但520行情卻失靈。

台股昨日上演4萬點大關多空拉鋸戰。早盤雖一度開高，隨即陷入震盪，盤中最高40,439點、最低翻黑至39,967點，高低差達471點。台積電（2330）、鴻海等AI股普遍弱勢，市場觀望輝達財報氛圍，追價熱情驟減，指數連四跌。

外資近期買超前十強
外資近期買超前十強

盤面上，非金電股挺身撐盤。19大類股中，航運業逆勢漲2.2%，貨櫃三雄的長榮、萬海相對強勢；紡織與營造也分別收紅1.1%與0.2%。千金股減至45檔，僅雍智科技、聯友金屬漲停最強，群聯跌8%最弱。

值得注意的是，加權指數與台積電連二日失守月線，且台積電收在最低點，兩者技術面均面臨短線向下修正壓力。法人指出，若大盤本周無法重回月線，勢必加劇修正力道，此時應關注「強於大盤」的個股，聚焦技術面向上、且力守月線的防禦性、高殖利率、落後補漲股族群。

根據統計，本周三個交易日獲法人逆勢買超逾萬張、股價穩站月線且日KD指標向上的「法人護體強勢股」包括：中信金、大成鋼、台灣大、萬海、台新新光金、華通、兆豐金、台半、頎邦、上海商銀。

其中，近期金融與電信股具避風港特質，台新新光金、中信金、富邦金、國泰金、永豐金、兆豐金等連四日高居外資買超前十強；而兼具補漲題材的電子股如華通、台半也成功吸引法人資金青睞，有望成為盤面防禦衝鋒主力。

三大法人昨日共計賣超559.8億元。其中外資賣超466.2億元，連四賣、累計賣超1,655.2億元；投信買超102億元，連三買、累計買超350.4億元；自營商賣超195.7億元，連七賣、累計賣超1,329.8億元。八大公股行庫買超113.3億元，連四買、累計買超425.4億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清表示，市場高度聚焦輝達財報，高通膨對金融市場考驗仍需留意，近期操作宜降低槓桿，若因國際因素回檔，優先分批布局AI權值股。

此外，6月初台北國際電腦展將首度設立AI機器人區，相關供應鏈營運動力可期。族群方面，低軌衛星、被動元件、電源管理 IC 與功率元件、玻璃基板及扇出型封裝概念股等。

台股 鴻海 萬海

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