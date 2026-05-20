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大摩：半導體通路受惠於AI需求強勁 調高大聯大及文曄目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，AI需求推升半導體通路前景持續強勁，相關台廠第1季財報優於預期，將大聯大（3702）及文曄（3036）目標價分別調高到160元、349元，都維持「優於大盤」評等。

大摩指出，大聯大第1季財報強勁，營收3,165億元，季增 24%、年增 27%，符合大摩預估；毛利率4.5%，營業利益率為2.7%，都比大摩預估高0.2個百分點；每股稅後純益（EPS）比大摩預估高12%。

大聯大在法說上預估第2季營收3,450-3,650億元，大摩指出，以中位數3,550億元來看，代表營收將季增12%、EPS 將季增 17%。大聯大第2季展望強勁，主要受惠於全球AI需求與資本支出持續增溫，管理階層預期來自推論與邊緣 AI 的需求將持續強勁。

大摩分析，依應用類型來看，大聯大的運算、通訊、消費、工業與汽車業務分別占獲利的 49%、15%、8%、7% 與 7%，顯示運算領域成長強勁，工業與汽車則呈現溫和成長。依產品類型來看，記憶體與核心零組件分別占45%與 23%。核心零組件占比從去年第4季的31%降至23%，反映大聯大致力於提升毛利率。

大摩認為，AI運算需求強勁成長，足以彌補非AI較疲弱的前景。大聯大2026年營收預估年增34.5%，且這種成長速度將一直持續到2028年；毛利率可望從2025年的3.96%提高到2026-2028年的4.3%。大摩將大聯大2026-2028年的預估EPS都調高32%，目標價也從121元調高32.2%到160元。

文曄同樣受惠於AI需求。大摩認為，隨著供應鏈複雜度日益提升，半導體通路商的價值將持續增長。文曄已將業務拓展至快速成長的AI產業，特別是與資料中心相關的零組件通路。到2028年，文曄的資料中心業務可能貢獻營收的64%。大摩將文曄2026-2028年預估EPS分別調高12%、17%及16%，目標價由299元調升至349元。

大摩 大聯大 文曄

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