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外資賣超466億元！狂賣第一金13.69萬張最多 但竟買超中信金5萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股20日午盤一度跌破40,000點，終場以40,020.82點收盤，下跌154.74點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股20日午盤一度跌破40,000點，終場以40,020.82點收盤，下跌154.74點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股20日午盤一度跌破40,000點，終場以40,020.82點收盤，下跌154.74點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超466.39億元，統計外資買賣超個股發現，第一金（2892）遭外資狂賣13萬6,974張，高居外資賣超個股第一名，但中信金（2891）竟獲外資買超50,584張。

台股早盤以40,204.16點開出，上漲28.6點，指數開小紅後出現震盪走勢，盤中低點一度下滑至39,967.08點，跌破40,000點關卡，下跌208.48點，高點則達40,439.04點，上漲263.48點，盤中高低點差距達471.96點。

權王台積電（2330）早盤以2,205元平盤開出，一度拉升至2,210元，但在賣壓相對沉重下，股價翻黑，最後一盤爆出8,121張賣單再壓低股價，終場收最低的2,185元，下跌20元，影響大盤指數約159點。

台股盤中一度跌破40,000點，終場下跌154.74點，收在40,020.82點，跌幅0.39%，已連四根黑K，跌破月線，三大法人賣超572.73億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超466.39億元，投信買超89.37億元，自營商賣超（合計）195.7億元，其中自營商（自行買賣）賣超65.5億元，自營商（避險）賣超130.2億元。

統計外資賣超前十名個股，第一金遭外資狂賣13萬6,974張，高居外資賣超第一名，其次是賣超主動統一升級50（00403A），單日賣超56,610張，聯電（2303）、友達（2409）、鴻海（2317）等也遭大賣；但外資買超前十名個股中，則是大買中信金及台新新光金（2887），分居單日外資買超前兩名。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

三大法人 外資 台股 中信金 第一金

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最近這陣子市場大洗盤，可以說是將近一個月的漲幅回吐，如果你是今年才開始投資進市場的人可能會心驚膽跳，甚至恐慌賣出，但老實說，漲多修正很合理 ！ 甚至現在只能說是高檔修正，並還沒有真的「下殺」從市場情緒來看，恐慌指數沒有升高、恐懼與貪婪指數持續貪婪，所以在這個籌碼換手時期，市場適度清一清浮額、把融資洗乾淨，未來的多頭架構反而會更健康。 小姐姐發現很多剛入市的新同學，過去習慣了順風順水，總覺得股市賺錢很容易，結果一遇到風浪，因為槓桿開太大就傷得不輕。 投資這條路真的是有多少實力做多少事，我提醒過很多次了，堅持不用融資、有多少子彈過多少生活，才是市場大風大浪後能活下來的硬道理。 不過每天都有人問「可加碼了嗎？」或是 「悔恨太早加碼」，小姐姐認為，沒有人可以完美預測高低點，因為所以的高低點都是事後才知道，我們只能維持紀律買黑不買紅、分配好資金，買在「相對低點」！

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