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被動元件漲翻了！外資卻連賣國巨 三大法人同買這檔AI PCB股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股20日持續下跌，盤中一度跌破4萬點，終場下跌154.74點，收40,020.82點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股20日持續下跌，盤中一度跌破4萬點，終場下跌154.74點，收40,020.82點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股20日持續下跌，盤中一度跌破4萬點，終場下跌154.74點，收40,020.82點，跌幅0.39%，已連四根黑K，跌破月線。觀察成交量前十名中，正2跟反1都在榜上，第一金（2892）首度進榜；成交值部分，前十名中漲勢最強的是臻鼎-KY（4958），上漲逾7%，其次為國巨*（2327），但僅臻鼎-KY是外資、投信都同步買超。

今日成交量前十名分別為主動統一升級50（00403A）、群創（3481）、主動統一台股增長（00981A）、聯電（2303）、第一金、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50反1（00632R）、華邦電（2344）、凱基台灣TOP50（009816）、南亞科（2408）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*、南亞科、群聯（8299）、聯發科（2454）、臻鼎-KY、聯電、華通（2313）、群創、景碩（3189）。成交值排行榜中臻鼎-KY漲勢最強，大漲逾7%，收439元；其次為國巨*，上漲逾4%。

台股連續四天修正，今日也未能收復月線，尚未跌破月線的個股等同表現比大盤強勢，以臻鼎-KY、國巨*來看，都還守穩月線之上，國巨*更連五日線都沒碰到。籌碼來看，外資賣超國巨*8,096張，投信大買9,172張，持續買超；臻鼎-KY則是外資、投信都買超，合計買超約1萬張。

臻鼎-KY表示，第1季營收伺服器/光通訊業務年增翻倍，IC 載板營收亦年增逾 60%，兩者合計營收占比已接近兩成，受惠產品組合優化，第1季毛利率達 21.6%，於傳統淡季首度突破 20%水準，營業利益率為 6.1%，較去年同期提升 3.5 個百分點。

臻鼎看好，第2季起客戶下一世代 AI 平台將陸續進入量產，伺服器/光通訊業務營收可望逐季顯著攀升，全年目標成倍增長；IC 載板營收預計成長逾70%。法人指出，臻鼎-KY正積極爭取Google TPU載板認證，並在中國大陸AI晶片載板市場取得進展。

而光通訊為目前成長動能最強勁的業務之一，主要受惠客戶新一代產品以 1.6T 為主，帶動採用 MSAP 技術之高階 PCB 需求顯著提升。預期2026年相關營收將年增數倍，同時客戶已開始預訂2027年產能，預計在2027年躍升為全球最大高階光通訊PCB供應商。

台股 第一金 臻鼎 國巨

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最近這陣子市場大洗盤，可以說是將近一個月的漲幅回吐，如果你是今年才開始投資進市場的人可能會心驚膽跳，甚至恐慌賣出，但老實說，漲多修正很合理 ！ 甚至現在只能說是高檔修正，並還沒有真的「下殺」從市場情緒來看，恐慌指數沒有升高、恐懼與貪婪指數持續貪婪，所以在這個籌碼換手時期，市場適度清一清浮額、把融資洗乾淨，未來的多頭架構反而會更健康。 小姐姐發現很多剛入市的新同學，過去習慣了順風順水，總覺得股市賺錢很容易，結果一遇到風浪，因為槓桿開太大就傷得不輕。 投資這條路真的是有多少實力做多少事，我提醒過很多次了，堅持不用融資、有多少子彈過多少生活，才是市場大風大浪後能活下來的硬道理。 不過每天都有人問「可加碼了嗎？」或是 「悔恨太早加碼」，小姐姐認為，沒有人可以完美預測高低點，因為所以的高低點都是事後才知道，我們只能維持紀律買黑不買紅、分配好資金，買在「相對低點」！

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