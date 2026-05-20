5月美銀美林經理人：美股與新興股獲青睞程度持續回升

根據彭博資訊等外電新聞援引，5月美銀美林經理人調查報告顯示，受企業獲利前景與聯準會寬鬆政策的樂觀預期帶動，投資人對全球經濟與企業獲利前景的看法回溫，現金水位也明顯下降。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自3.7回升至6.6，為今年2月以來最高水準，經理人現金水位自前一個月的4.3%下滑至3.9%，為2024年2月以來最大月度下滑幅度，現金水位低於4%也觸發賣出訊號。

就總體經濟而言，4月對於2026年經濟情勢與企業獲利的悲觀預估有所改善，預期不會著陸的經理人比例由32%上升至39%，預期將會軟著陸的經理人比例由52%下滑至46%，預期將會硬著陸的經理人比例由9%下滑至4%，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨-36%回升至淨-14%，亦即預期全球成長力道將會轉弱的經理人比例降低至淨14%，而預期未來12個月全球企業獲利將會改善的比例由淨-14%回升至淨17%，為紀錄以來第六大月度跳升幅度，預期未來12個月全球CPI通膨攀升的經理人比例由69%略下滑至66%。

年底油價預估部分，45%經理人預期布蘭特油價落在每桶80~90美元，23%經理人預期為每桶70~80美元，19%的經理人預期為每桶90~100美元，僅有7%的經理人預期將高於每桶100美元，反應在54%的經理人預期荷莫茲海峽將於六月底前開放，22%的經理人預期開放時間將延後至第3季，11%的經理人預期遲至第4季之後才會開放。此外，有62%的經理人預估美國30年期公債殖利率將於未來12個月攀升至6%之上，對比20%的經理人預期將滑落至4%之下。

尾端風險部分，「第二波通膨」以40%的比例竄升至最可能的尾端風險，地緣政治衝突與債券殖利率無序攀升以20%與18%的比例分列二、三名。不過，即便經理人擔憂通膨壓力，但僅16%的經理人預期聯準會將於未來12個月採取升息動作，而預期降息一碼與按兵不動的比例皆為29%。在擁擠交易方面，「做多全球半導體」以73%的比例高居最擁擠交易第一名寶座，做多科技七雄與做多石油分列二、三名。此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為美國影子銀行(私募信貸)，但認同比例下滑至42%，AI超大規模雲端供應商的資本支出與美國消費者信貸分列二、三名。

在資產配置方面，對於股票的配置由前一個月的淨13%加碼大幅回升至淨50%加碼，對於債券的配置比重則由4月的淨33%減碼下滑至淨44%減碼。各區域股市的青睞程度變化歧異，對新興股市的配置由淨41%加碼回升至淨48%加碼、美股配置由淨10%減碼回升至淨20%加碼，反觀對歐股配置由淨4%加碼下降至淨4%減碼、對日股的配置由淨11%減碼下滑至淨13%減碼，另外，對科技類股的配置由淨14%加碼回升至淨33%加碼。

富蘭克林證券投顧表示，全球金融市場評價水準來到高位勢必引發更嚴格基本面檢視，加上已進入第三個月的美伊戰事仍未見明確終止跡象，隨國際油價帶來的通膨壓力開始在消費與生產端逐步顯示，風險性資產也再度面臨震盪整理壓力。整體而言，美國企業財報仍顯示整體獲利動能延續，2026年美股獲利預估仍維持穩健雙位數增長，宏觀環境有利風險性資產延續多頭格局，建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可持續參與，無須預設高檔以免錯失長線機會，空手者採取回檔分批布局，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但IT投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域，另也觀察到，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持整個AI生態系的成長，值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，故推斷當前的AI投資趨勢是可持續的。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒表示，美國經濟與企業基本面維持穩定正向，美國經濟相對更具韌性並能受惠人工智慧發展趨勢，美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，非投資等級債違約率有望處於低檔，當前利差雖向下收斂空間有限，但就估值角度仍屬合理而非極昂貴，因各因素均偏正向。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人悉達·查特吉表示，新興市場中長期的基本面趨勢仍然非常正向，新興市場的基本面、趨勢與投資主題依然完整且具支撐力，未來回顧時，2020年代中期很可能會被視為一個重要的轉折點，甚至是一個「全球大趨勢」的起點，主因新興市場正引領全球發展，對全球經濟成長的貢獻持續提升且預期此趨勢將進一步加速，至2030年新興市場預計將貢獻約75%的全球成長，但這樣的變化在許多西方資產配置者中仍被嚴重低估，導致多數投資組合長期對新興市場呈現明顯減碼配置，然而當資產配置開始重新調整時，新興市場資產價格將成為最主要受益者。