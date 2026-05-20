台積電最後一盤爆8,121張賣單！收2,185元、下跌20元 市值56.66兆

台股20日以40,020.82點收盤，下跌154.74點，台積電（2330）最後一盤爆出8,121張賣單，終場跌破2,200元，以當日最低的2,185元收盤，下跌20元，跌幅0.91%，影響大盤指數約159點。

根據統計，過去10年520總統就職前後的台股表現中，520後10日上漲機率達100%， 平均漲幅3.33%，後20日及後60日的上漲機率則有8成；市場原本預期台股20日可望出現520慶祝行情。

台股早盤以40,204.16點開出，上漲28.6點，指數開小紅後出現震盪走勢，盤中低點一度下滑至39,967.08點，跌破40,000點關卡，下跌208.48點，高點則達40,439.04點，上漲263.48點，盤中高低點差距達471.96點， 盤面上被動元件展現強勢。

權王台積電早盤以2,205元平盤開出，一度拉升至2,210元，但在賣壓相對沉重下，股價翻黑，最後一盤爆出8,121張賣單再壓低股價，終場收最低的2,185元，下跌20元，市值下滑至56兆6,625億元。