輝達財報來襲 光通訊股集體反彈

輝達（NVIDIA）財報將於今晚來襲，市場期待下一世代Vera Rubin系列放量時將會帶動光通訊需求進一步擴張，引發台股光通訊族群20日強力反彈，IET-KY（4971）、華星光（4979）、波若威（3163）、聯鈞（3450）及前鼎（4908）等皆大漲逾半根漲停板。

隨著AI算力擴張速度快速提升，資料傳輸成為擴展瓶頸之一，目前數據中心內GPU之間主要依賴傳統銅線互聯，在資料量日益龐大的情況下，銅線漸漸不敷使用，造成通信網路內的"交通堵塞"，限制了整體運算效率。相比傳統銅線，光通訊技術在AI計算場景中具備多重優勢，如更低的功耗、更少的散熱壓力、更短的訊號延遲，以及更低的綜合成本。這些特性在超大規模數據中心的建設與運營中愈發不可或缺。

在下一代VR系列開始放量後，勢必會引發更高規格傳輸的需求，光通訊族群將會是主要受惠者，因此今日股價紛紛強勢反彈，IET-KY重回700大關，上漲55元，漲幅8.53%；華星光則上漲39元，股價來到562元，漲幅7.46%；波若威則將再度挑戰千元大關，今日收盤價952元，上漲52元，漲幅5.78%。