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外資繼續砍！台股下跌154點 三大法人賣超572億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股20日持續下跌，盤中一度跌破4萬點，終場154.74點，收40,020.82點，跌幅0.39%。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股20日持續下跌，盤中一度跌破4萬點，終場154.74點，收40,020.82點，跌幅0.39%。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股20日持續下跌，盤中一度跌破4萬點，終場154.74點，收40,020.82點，跌幅0.39%，已連四根黑K，跌破月線，成交量9,789.23億元，三大法人賣超572.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超466.4億元，投信買超89.37億元，自營商賣超（合計）195.7億元，其中自營商（自行買賣）賣超65.5億元，自營商（避險）賣超130.2億元。

台積電（2330）收最低2,185元，下跌0.91%，聯發科（2454）上漲逾2%，收3,230元，台達電（2308）收平盤1,915元，鴻海（2317）收240元，下跌2%。

儘管台股跌破月線，但上市櫃漲停家數仍有57家，漲勢集中在被動元件、IC設計，被動元件部分，華新科（2492）、臺慶科（3357）、華容（5328）、聚鼎（6224）、立隆電（2472）、凱美（2375）等漲停，國巨*（2327）上漲逾4%，收520元。IC設計有新唐（4919）、富鼎（8261）、九暘（8040）、威盛（2388）等攻漲停，茂達（6138）上漲逾9%。

傳產部分，航運、紡織表現較強，貨櫃三雄中長榮（2603）大漲近8%，收212.5元；紡織股儒鴻（1476）上漲逾3%，遠東新（1402）上漲近2%。綠能環保族群，山林水（8473）、聯友金屬-創（7610）漲停亮燈。另外金融股中信金（2891）大漲逾4%，第一金（2892）受合併傳聞影響，重挫逾4%。

高價股漲跌互見，上漲超過5%的有鴻勁（7769）、新代（7750）、雍智科技（6683）、聯友金屬-創，創意（3443）、世芯-KY（3661）、聯亞（3081）上漲逾3%。

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