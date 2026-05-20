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台股震盪471點壓低結算 守住4萬點大關

中央社／ 台北20日電

輝達（NVIDIA）財報公布前夕，投資人觀望，加上台指期今天結算，台股盤中高低震盪471.96點，最低殺落39967.08點；尾盤壓低權值股收在40020.82點，守住40000點整數關卡。

台股今天尾盤短暫跌破4萬點大關，但迅速收復，終場集中市場下跌154.74點，收在40020.82點，成交值新台幣9789.23億元。

觀察4大權值股表現，台積電終場下跌20元或0.91%，收在今天最低價2185元。聯發科上漲75元或2.38%，收3230元，台達電收平盤1915元，鴻海下跌5元或2.04%，收240元。

被動元件族群今天表現亮眼，龍頭國巨盤中股價最高衝上545元，續創股票分割以來的新高價，終場上漲23元或4.63%，收在520元，激勵華新科、凱美、立隆電、大毅、日電貿、鈞寶、聚鼎、鈺邦等多檔個股亮燈漲停。

資深分析師蔡明翰分析，近期台股高檔震盪，但整體架構還是非常強，主因台股、美股上市公司最近陸續公布第1季財報，基本面比預期好很多，尤其是AI指標相關科技類股，為指數提供強勁支撐。

蔡明翰表示，許多AI科技股這段時間股價漲幅相當大，乖離率創下AI熱潮以來最高點，漲多需要修正，目前台股已回測跌破月線。

蔡明翰認為，接下來觀察重點先看輝達今晚公布財報，目前市場偏正向預期；但他提醒，根據過去幾次輝達公布財報的經驗，財報數字不錯，但公布後股價經常先回檔，大約需要1週左右時間整理，之後再重新上攻，推測5月底前台股可能維持高檔整理格局。

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