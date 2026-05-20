核能重啟議題增溫 法人點名兩檔供應鏈可望受惠

隨AI、台積電（2330）等高科技產業及資料中心帶動用電成長，加上能源高度仰賴進口，外媒關注台灣核能重啟議題。法人評估，榮剛（5009）、華新（1605）國內核能級材料廠商，可望受惠核電設備需求回溫及後續維運合約潛在商機。

以ESG角度分析，投顧法人認為，核能具備低碳排、低成本及高效率等優勢，歐洲議會於2022年即通過將核電納入歐盟綠色投資分類（EU Taxonomy），有 助於支持氣候目標推動。

台灣自2026年起對高碳排產業課徵碳費，企業亦面臨減碳壓力，必須積極尋求降低溫室氣體排放的解決方案，核能在成本及減排效益上，具有一定可行性，但台灣最新版《永續經濟活動認定參考指引》尚未將核能納入，並將間接影響 2026年即將上路的綠色證券認證制度。

整體而言，法人表示，核能未來發展除受政策與實務風險制約外，在ESG體系下是否能被界定為「綠色能源」，進而納入永續經濟活動範疇，將是影響市場資金需求及發展動能的重要關鍵。

外媒指出，與台灣電力系統高度連結的美國GE Aerospace、GE Vernova可望受益，隨台灣規畫重啟核電機組，兩座反應爐預計最快2029年重新運轉，並由GE Aerospace、Westinghouse Electric執行安全審查與評估，有望帶動相關檢測及維修服務需求，進一步挹注營運動能。