520遇台指期結算 台股收黑154點守住4萬關卡、台積電收低20元

台股20日收盤下跌154.74點，終場以40,020.82點作收，成交量9,789.23億元；台積電（2330）收盤價2,185元，下跌20元，跌幅0.91%。

台股連跌三日後，今日市場預期有520行情，同時也為台指期月結算日，台股在平盤上下起伏，台積電盤中疲軟；但聯發科（2454）、國巨*（2327）、鴻勁（7769）、世芯-KY（3661）、中信金（2891）、台新新光金（2887）及長榮（2603）等股力撐指數；AI智慧眼鏡族群的今國光（6209）等匯聚人氣。

今日成交金額大且走高為：國巨*、臻鼎-KY（4958）、聯發科、創意（3443）、頎邦（6147）、長榮、世芯-KY、文曄（3036）、矽力*-KY（6415）、日電貿（3090）及新唐（4919）；今日成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、群聯（8299）、群創（3481）、聯電（2303）、景碩（3189）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、啟碁（6285）、京元電（2449）、愛普*（6531）及敬鵬（2355）。

群益投顧表示，指數小幅破月線，短期均線架構持續弱化，技術面壓力有增無減，須確實做好資金部位控管。持股參考短線技術面變化，汰弱留強適度降低持股因應。輝達（NVIDIA）在台灣時間5月21日清晨公布第1季財報，儘管市場普遍樂觀預估將再交出超出預期、調升指引的成績單，但仍將面對諸多新挑戰；據市場期權數據顯示，輝達在財報當天的股價振幅預計將高達7.56%，其波動將對美股乃至全球科技股產生震撼效應。