回測4萬點大關...內資護盤難擋外資提款！詹璇依點「高檔洗一洗後勢更好」：反彈緊盯2指標

最近這陣子市場大洗盤，可以說是將近一個月的漲幅回吐，如果你是今年才開始投資進市場的人可能會心驚膽跳，甚至恐慌賣出，但老實說，漲多修正很合理 ！

甚至現在只能說是高檔修正，並還沒有真的「下殺」從市場情緒來看，恐慌指數沒有升高、恐懼與貪婪指數持續貪婪，所以在這個籌碼換手時期，市場適度清一清浮額、把融資洗乾淨，未來的多頭架構反而會更健康。

小姐姐發現很多剛入市的新同學，過去習慣了順風順水，總覺得股市賺錢很容易，結果一遇到風浪，因為槓桿開太大就傷得不輕。

投資這條路真的是有多少實力做多少事，我提醒過很多次了，堅持不用融資、有多少子彈過多少生活，才是市場大風大浪後能活下來的硬道理。

不過每天都有人問「可加碼了嗎？」或是 「悔恨太早加碼」，小姐姐認為，沒有人可以完美預測高低點，因為所以的高低點都是事後才知道，我們只能維持紀律買黑不買紅、分配好資金，買在「相對低點」！

與其每天焦慮地猜測哪裡是底部、急著證明自己預測多準，不如靜下心來檢視手邊的現金流。

5月19日盤勢已經跌破月線並回測 4 萬點大關，顯示內資護盤力道目前擋不住外資的提款壓力。

如果5月20日4 萬點整數關卡失守，可能會引發散戶或融資的連鎖停損賣壓，接下來要關注兩個指標：

1. 外資空單有沒有辦法降到四萬口以下 2. 融資餘額的減幅要大於大盤跌幅，例如：大盤跌了3%融資餘額要減少5%-10%

這才代表沒耐心的浮額被洗出去了，籌碼重回法人或大戶手中。

以目前融資近5000億水位來看，至少要跌到4200億~4500億，從籌碼面來看就具備搶彈條件。

目前趨勢面沒有改變，台灣基本面穩定，但是全球債券殖利率攀升的壓力，還沒有完整反應到市場定價，這是華許跟川普的考驗，那又是另一個故事了！

最後小姐姐溫馨提醒，只要部位控制得當、手上有餘裕，遇到修正反而能老神在在，按照自己的節奏慢慢布局。

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